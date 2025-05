Comunali, Avs presenta il programma per Genova: “Lavoro di qualità, giustizia sociale e stop al consumo di suolo”

Genova. Sarà presentato domani il programma di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni comunali di Genova. La presentazione avverrà alle 18 nella sede di Music for Peace in via Balleydier 60 a Genova. Parteciperanno i candidati e le candidate al Consiglio comunale e ai municipi. Interverranno Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana, Leonardo Parodi e Giorgia Parodi, co-portavoce genovesi di Europa Verde.

“Il nostro programma per Genova si basa su alcuni punti fondamentali, che approfondiremo domani pomeriggio”, spiegano i candidati di AVS alle elezioni comunali. “Per la nostra città, chiediamo lavoro di qualità, verde e solidale, giustizia sociale e diritto alla casa, mobilità sostenibile, transizione ecologica e comunità energetiche, difesa del territorio, stop al consumo di suolo e rigenerazione urbana”, aggiungono i rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra.

“Puntiamo a creare una città inclusiva, con l’obiettivo dei rifiuti zero e di un’economia circolare. Crediamo in una politica trasparente negli appalti e nella gestione del porto. Abbiamo l’obiettivo di migliorare i servizi di prossimità, la cultura, l’istruzione, la partecipazione democratica. Non facciamo gli interessi della grande distribuzione e promuoveremo l’agricoltura periurbana e regionale, dando spazio al commercio locale e organizzando attività educative per sostenere il cambiamento di alimentazione necessario per raggiungere un impatto zero sul clima e lo stop allo sfruttamento del lavoro nei campi italiani”, sottolineano gli esponenti di AVS.