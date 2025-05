Comunali, Avs chiude la campagna: “Con Silvia Salis per il cambiamento di Genova”

Genova. I festoni di farfalle colorate tese sopra via Cairoli fanno il paio con le bandiere arcobaleno e con quelle dell’Alleanza Verdi Sinistra, che hanno scelto l’arteria di collegamento verso via Garibaldi, a due passi da palazzo Tursi, per la chiusura della campagna elettorale a sostegno di Silvia Salis.

Sul palco anche i leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, e Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. A scaldare la platea è Simona Cosso, candidata alla presidenza del municipio Centro Est: “Ripartire da Genova come città di pace”, scandisce. Dopo di lei altri interventi tra cui quelli di Francesca Ghio e Giorgia Parodi, candidate per il consiglio comunale.

C’era un po’ di fibrillazione in questi giorni sul fronte dell’alleanza Salis – Avs per alcune dichiarazioni sul tema del nucleare. O meglio, il centrodestra ha sottolineato come sul nucleare, Salis non fosse in sintonia con Avs. La candidata, durante un incontro a Confindustria, si è detta favorevole a portare a Genova la sede dell’agenzia per la sicurezza sul nucleare. “Non ho niente da chiarire su questo – risponde a chi le chiede una posizione – sul tema si sono espressi anche gli esponenti nazionali di Avs, che hanno detto che su una sede che riguardi la ricerca sulla sicurezza sul nucleare non c’era nessun tipo di contrarietà, purtroppo la destra ormai è disperata e cerca di trovare divisioni. Loro speravano che questa coalizione non si formasse. perché sanno che è una coalizione molto forte, quindi fino all’ultimo stanno cercando di trovare delle divisioni, ci hanno provato sui municipi, ci hanno provato sul programma, insomma, ci provano fino all’ultimo”.

Sui tentativi del centrodestra di mettere in luce le fratture nel campo largo, a partire dalla questione della piazza della chiusura di Salis senza leader politici sul palco, commentano anche Bonelli e Fratoianni. “Non c’è nessuna divisione – dice Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde – stiano sereni, pensino invece al disastro dentro al centrodestra, ai litigi tra la Lega e i fratelli d’Italia. Pensino a quello che oltre ai loro litigi hanno lasciato in un abbandono drammatico questa città. Piciocchi dovrebbe rispondere di questo. Perché ci sono quartieri periferici in questa città che sono stati totalmente abbandonati. Promesse mancate, ma promesse mancate che sono un tradimento. Quindi non c’è nessuna divisione, è una strategia la nostra quella di occupare, lo dico in maniera molto chiara, di occupare ogni giorno con un leader, prima Schlein o poi Conte, adesso io e Nicola Fratoianni, e di mobilitare le massime energie per portare al voto la popolazione. Quindi siano tranquilli, non c’è nessuna divisione“.

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, aggiunge: “Il centrodestra non sa più su che cosa far polemica. Ne ha fatta un sacco e sgradevole, sull’aspetto fisico di Silvia Salis, l’ha attaccata dicendo che non è un’esperta di amministrazione. Ma chi fa il sindaco e la sindaca, in questo caso, non deve essere un tecnico. I tecnici si sono apposta per questo. Deve avere un’idea della città. Deve saper guardare al suo futuro, immaginare la politica come uno strumento di cambiamento. Tutto questo Silvia Salis ce l’ha, non ce l’hanno dalle parti del centrodestra. E allora queste polemiche faranno francamente un poco ridere. Siamo qui, tutti siamo stati qui, tutti e tutte in questa settimana e molte volte. Ci sono stati tutti gli altri, tutte le altre. Torneremo anche dopo la vittoria. Non solo per festeggiare, ma per continuare a rendere viva l’idea di un governo che si fa insieme, cittadini alle cittadine, in un rapporto continuo con la popolazione”.