Comunali, assessore Maresca: “Mi ricandido per difendere la logistica e il lavoro marittimo, aumentiamo l’occupazione con una zona franca su Genova”

Genova. L’assessore Maresca lancia l’ultima freccia della sua campagna elettorale: “Il mio lavoro per Genova è sempre stato improntato ad aumentare l’indotto e i posti di lavoro per giovani e meno giovani. In questi anni infatti abbiamo posto delle linee di azione mirate ad aumentare i posti di lavoro nel settore marittimo”.

Maresca parla in particolare delle Zls e della cantieristica: “Ritengo la logistica e la cantieristica i due settori che sono cresciuti di più a Genova negli ultimi anni. Segno di una comunità che ha remato compatta verso la crescita. E’ infatti in atto da diverso tempo un lavoro parallelo tra Governo, Regione e Comune che ha portato Genova ad essere la città che sta investendo di più in Italia sulla blue economy”.

Maresca ricorda come le infrastrutture sono l’anello fondamentale della crescita sia del Pil che dell’occupazione. “In questi anni abbiamo costruito diverse opere fondamentali come il nodo di San Benigno, la sopraelevata portuale e la strada Superba, per non parlare di tutte le opere portuali che consentono al nostro scalo di aumentare sempre di più i traffici”.

Maresca prosegue con la Zona Franca: “Dopo la zona logistica semplificata è necessaria una zona franca su tutta Genova che consenta di alimentare il nord Europa come avviene anche a Trieste. Genova è il primo porto del paese e merita di avere una posizione agevolata proprio in virtù dell’utilità dello scalo per la politica di approvvigionamento dell’Unione Europea”.

Maresca conclude: “In questi anni lavoreremo per questo”.