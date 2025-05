Comunali, assessore Maresca: “Grazie alle mamme genovesi Genova è una città migliore”

Genova. L’assessore Francesco Maresca, candidato di Fratelli d’Italia alle comunali, spiega quanto sia stato importante per l’amministrazione cittadina l’apporto delle mamme e in generale delle donne genovesi negli anni di amministrazione.

“Sono stati 8 anni costellati da tanti successi, ma anche da periodi difficili come il crollo del Ponte Morandi e il Covid. In queste due occasioni mi preme sottolineare il ruolo fondamentale della donne e mamme genovesi che hanno aiutato letteralmente le fasce deboli della popolazione durante le tragedie, soccorrendo, portando viveri e accudendo chi aveva bisogno”.

Maresca sottolinea l’impegno civile delle donne come capisaldi della nostra città. “Mamme che sono anche lavoratrici, che rispetto a noi uomini fanno il doppio della fatica portando avanti l’educazione dei figli tra le mura domestiche e i rispettivi ruoli di lavoro nella nostra città. Non voglio dimenticare tutte quelle mamme che lavorano nel settore della Blue economy che rappresentano l’eccellenza a livello italiano nel mare”.

Altra questione che l’assessore tiene a rimarcare è il ruolo nel sociale delle mamme. “Gestendo il patrimonio cittadino ho potuto conoscere tante associazioni che gestiscono immobili, guidate da mamme che aiutano i più deboli e fanno del volontariato aiutando l’amministrazione in progetti di grande valenza sociale. La nostra città è retta dalle mamme e da tutte quelle donne che spesso fanno un lavoro che non si vede ma è il più importante di tutti. Sostengono le nostre scelte, ci aiutano nelle nostre battaglie e sono i nostri porti sicuri quando siamo in difficoltà, a mia mamma in special modo ovviamente va il mio grazie per tutto questo”.