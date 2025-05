Comunali, ecco i candidati del “listone” Riformiamo Genova con Silvia Salis

Genova. L’obiettivo è bissare, o quanto meno avvicinarsi a, l’exploit che il “listone” unico riformista centrò a Savona (9%) in occasione delle elezioni comunali che videro la vittoria di Marco Russo nel 2021. La lista Riformiamo Genova con Silvia Salis ha presentato oggi, nel point di via Carducci, i suoi 40 candidati per il consiglio comunale. Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione, ha azzardo: “Andiamo a prenderci un 12%”.

“Scherzi a parte, vogliamo dare un contributo significativo e vogliamo vincere al primo turno, quindi sentiamo la responsabilità in termini di presenza e rappresentanza”, dice Lodi (che non sarà direttamente candidata ma che, secondo rumors, potrebbe avere un ruolo di peso nella squadra di Salis in caso di vittoria). Azione avrà 14 candidati su 40. Altri sette sono ascrivibili a Italia Viva. Tutti gli altri a +Europa, al progetto “Genova al centro” e a figure più puramente civiche.

Tra i candidati tante new entry ma anche alcuni volti noti. Come l’ex direttore della Porto Antico Alberto Cappato, i consiglieri comunali di maggioranza Stefano Costa, Angiolo Chicco Veroli e Arianna Viscogliosi, ex esponenti del centrodestra. Dal centrodestra arriva anche Tiziana Lazzari, eletta a Tursi con la Lista Toti, poi approdata in Fratelli d’Italia, prima di dimettersi dall’incarico nel dicembre del 2023. Tra i nomi noti per impegno politico anche quelli di Maria Luisa Centofanti e Nicola Fonsa.

“È una lista che ha un dialogo importante con tutto il campo moderato dell’area progressista – ha detto Silvia Salis – e anche con tutti quei moderati che si sentono delusi dall’esperienza di questi otto anni. È evidente dalla composizione che le persone che ne fanno parte hanno una forte fiducia in questo progetto, questo centro moderato rappresenta una risposta importante per una larga parte di Genova”.

“Noi abbiamo i valori liberali e democratici, rappresentiamo quest’area – dice Arianna Viscogliosi, coordinatrice di Italia Viva a Genova – sicuramente proveniamo da quell’area che non garantiva più una partecipazione della cittadinanza, con troppi progetti calati dall’alto, non condivisi e una mancanza di visione. Noi ci facciamo garanti di questa visione di città che abbiamo, legata comunque allo sviluppo economico, dell’impresa, degli artigiani, eccetera, ma che sa ascoltare”.

Nei prossimi giorni probabile un arrivo di Matteo Renzi a Genova, forse la prossima settimana, per sostenere Silvia Salis. Meno definita la presenza di Carlo Calenda, che però aveva da subito dato il suo endorsement al progetto.

La lista dei candidati di Riformiamo Genova con Silvia Salis per il consiglio comunale

Giuseppe Allosio

Manuel Eduardo Piedra Aragundi

Massimo Auditore

Moreno Bisio

Siria Gaia Calcagno

Antonella Canepa

Pasqualina Calisi

Alberto Cappato

Maria Luisa Centofanti

Stefano Costa

Enrico De Bernardi

Antonio D’Elia

Francesco Di Sanzo

Nicola Fonsa

Matteo Furia

Raffaele Griffo

Tiziana Lazzari

Walter Lublanis

Maria Antonietta Menchise

Thomas Montobbio

Mauro Morellini

Mauro Palumbo

Marco Agostino Pinna

Giuseppe Pittaluga

Fabio Quartino

Antonietta Ribatti

Deborah Righeschi

Dora Jasmin Rodriguez Soledispa

Patricia Fiorella Rossi Rodriguez

Roberta Rullo

Stefano Scali

Danilo Sciutto

Bruno Scovazzi

Rosalie Seck

Federico Spadavecchia

Giorgia Sperindio

Francesco Stasio

Angiolo Chicco Veroli

Monica Yolanda Villamar

Arianna Viscogliosi