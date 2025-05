Una moratoria sulla grande distribuzione in attesa del nuovo piano sul commercio: la proposta del d

Genova. Una moratoria sulla grande distribuzione in attesa di ripianificare lo sviluppo commerciale della Liguria. La proposta arriva da Andrea Orlando, consigliere regionale ligure del Pd, che in mattinata era a Sestri Ponente, nell’ex Manifattura Tabacchi, per un evento dedicato al commercio cui ha partecipato anche la candidata sindaca del campo largo Silvia Salis.

“L’invecchiamento della popolazione, la chiusura degli esercizi di strada sono tutti elementi che necessiterebbero di una risposta e che, data la morfologia di Genova, una particolare attenzione – sottolinea Orlando – Invece si continua ad andare dritti senza rendersi conto che ciò che è stato programmato soltanto cinque anni fa è probabilmente invecchiato alla luce di molti numeri e comunque quello che è accaduto dal punto di vista del commercio al dettaglio, della chiusura delle piccole attività, consiglierebbe una riflessione”.

“Noi ci batteremo in questo senso – ha aggiunto Orlando – ci eravamo già impegnati nella campagna elettorale regionale, e spero che la vittoria di Salis possa spingere in questa direzione perché non abbiamo bisogno di città spente e non abbiamo bisogno di servizi che non siano accessibili soprattutto ad una popolazione che nel corso di questi anni è ulteriormente invecchiata”.

Orlando ha quindi annunciato che, dopo avere presentato una mozione in tal senso in consiglio regionale (respinta), è stata presentata una proposta di legge: “La giunta regionale sostiene che in astratto il tema esiste ma che in concreto non se ne vuole occupare”, ha concluso.