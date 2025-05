Commercio, Crucioli: “Tursi ritocca l’area tutelata per salvare il nuovo supermercato di Nervi”

Genova. “Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale il centrodestra aveva presentato trionfalmente un piano del commercio per limitare la creazione di nuove medie e grandi strutture di vendita nelle vicinanze di centri storici e centri storici commerciali a tutela dei piccoli esercizi di vicinato. L’intento dichiarato era ottimo e anche il testo con la regolamentazione è perfetto: peccato che nella planimetria allegata riguardante la zona di Nervi, una manina abbia taroccato l’area di 1000 metri a tutela del centro storico commerciale di via Oberdan“. A denunciarlo è Mattia Crucioli, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione e candidato sindaco con l’omonima lista.

“In pratica, la fascia di tutela del piccolo commercio prevista nel piano, in tale planimetria non segue linearmente via Donato Somma ma crea un dentino che si avvicina inspiegabilmente al centro storico commerciale di via Oberdan, guarda caso proprio in corrispondenza dell’area di Campostano su cui Sogegross vuole realizzare il nuovo supermercato”, continua il consigliere che invia una copia della planimetria con le proprie annotazioni.

“Tale supermercato, se verrà realizzato, non solo deturperà una delle ultime ampie aree verdi della zona ma darà il colpo finale al già provato tessuto commerciale nerviese”, sostiene Crucioli.

Infine la promessa: “Qualora fossi rieletto in consiglio comunale, mi impegno a rettificare tale planimetria e chiedo anche a tutti gli altri candidati sindaci di prendersi pubblicamente tale impegno”.