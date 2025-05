Qualità della vita, Genova si scopre “a misura di bambino” ma è sempre più inadatta ai giovani

Genova. Un po’ a sorpresa, Genova si scopre una delle migliori città italiane per i bambini. A dirlo è la classifica annuale sulla qualità della vita per fasce d’età stilata dal Sole 24 Ore. Il capoluogo ligure, inteso come area provinciale, balza dal 74esimo al 16esimo posto per quanto riguarda gli abitanti nella fascia 0-14 anni. Va molto male invece per i giovani 15-35 anni, dal 70esimo all’86esimo posto, e non se la passano bene nemmeno gli anziani (over 65) con una timida risalita dal 66esimo al 61esimo posto.

Per quanto riguarda i bambini, gli indici più favorevoli sono il numero di pediatri (3,7 ogni mille residenti nella relativa fascia d’età quarto posto a livello nazionale), gli edifici scolastici con palestra (il 54,5%, quinto posto) e la spesa sociale per famiglie e minori (nona posizione). Ma Genova e provincia sono più indietro su verde attrezzato (16,4 metri quadrati per bambino, 71esimo posto), spazio abitativo (66,1 metri quadrati medi per abitante, 82esimo posto) e delitti denunciati a danni di minori (47,1 ogni 10mila, 85esimo posto).

Parlando di giovani under 35, la nota più dolente è la disponibilità di aree sportive (solo 0,3 metri quadrati ciascuno, quintultimo posto in Italia) seguita da canoni di locazione molto elevati (incidenza del 38% sul reddito medio, 101esimo posto) e numero di incidenti stradali notturni con lesioni (4,9 ogni 10mila maggiorenni, 101esimo posto). Alcuni dati, invece, sono più confortanti: risultano 422 locali e organizzatori di spettacoli ogni mille giovani (24esimo posto), il 34,7% di laureati (17esimo posto) e un gap minimo sugli affitti tra centro e periferia (decima posizione in Italia).

Gli anziani a Genova sono tanti (in provincia rappresentano il 29,3% della popolazione, ma non è il dato più alto) ma non per questo vivono nelle condizioni migliori. Il capoluogo ligure spicca soprattutto per quota di persone sole (106esimo posto), consumo di farmaci per obesità (105esimo) e consumo di farmaci per depressione (99esimo), indicatori che tuttavia non sono specifici della terza età. Va decisamente meglio su altri fronti: l’importo medio delle pensioni è di 1.448,80 euro (24esimo posto), ci sono 98,1 infermieri non pediatrici ogni 100mila abitanti (32esimo) e soprattutto 6,3 geriatri ogni 10mila anziani (quarto posto in classifica).