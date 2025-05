La Cisl in congresso rilancia le sue cinque proposte per il lavoro. Fumarola: “Parola chiave è crescita per tutti”

Genova. “Quella tra l’Ilva di Taranto e lo stabilimento di Genova è una simbiosi che deve continuare ad esistere. Noi siamo particolarmente preoccupati perché ancora oggi non abbiamo ben chiara quale sia la strategia ma diciamo che va assolutamente difeso il lavoro ovunque, va difesa la filiera perché il nostro paese senza acciaio è un paese più povero. Tutto questo bisogna farlo tenendo insieme i diritti costituzionali previsti, quindi il lavoro, salute, sicurezza, ambiente. Attendiamo di avere notizie un po’ più confortanti e speriamo che vadano nella direzione delle nostre richieste”.

A dirlo, a margine del congresso della Cisl Liguria, in corso di svolgimento a Genova, la segretaria nazionale Daniela Fumarola che mette anche in guardia dalle “multinazionali che prendono soldi pubblici e poi delocalizzano”, come ha sottolineato anche il segretario ligure Luca Maestripieri, nella relazione introduttiva. “Ahimé, abbiamo avuto anche esperienze in passato, e quindi ndobbiamo presidiare assolutamente queste vertenze – ha detto Fumarola – dobbiamo fare in modo di non essere terra di conquista ma terra di rilancio e vigileremo, come sempre abbiamo fatto”.

Da parte della segretaria anche attenzione al tema delle infrastrutture. “Noi non possiamo continuare a parlare di sviluppo sapendo di avere dei territori in Liguria, ma non solo, che non sono connessi fra di loro – ha spiegato – non sono connessi con il resto delle regioni e, nelle regioni, e con il paese intero. Noi non possiamo essere il sud dell’Europa perché l’Italia rischia questo. Quindi bisogna assolutamente utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, farlo in maniera rapida. Penso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 2026 è alle porte, noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione storica”.

La ricetta di Cisl per fare crescere Genova e la Liguria riparte, comunque, sempre dal lavoro e dagli investimenti. “Investimenti che devono generare un lavoro ben retribuito, contrattualizzato – ha ricordato – un lavoro stabile, che possa tenere all’interno del recinto del mercato del lavoro, soprattutto giovani e donne. Il nostro futuro dipende molto questo e quindi pensiamo che attraverso un patto della responsabilità si possano raggiungere obiettivi che devono essere assolutamente condivisi dalle parti, dai soggetti riformisti di questa regione, di tutto il paese, di tutta l’Italia. La parola chiave è crescita, crescita per tutti, realizzare speranza attraverso un impegno costante. Questa CISL lo fa quotidianamente e il risultato più evidente è la crescita degli iscritti. Lavoratori e lavoratrici ci scelgono perché vedono nelle nostre proposte, nelle nostre azioni quotidiane, evidentemente, il modo giusto per affrontare le criticità del, che noi abbiamo di fronte”.

Da parte della segretaria anche una forte preoccupazione per il tema della sicurezza sul lavoro, in una giornata che deve registrare l’ennesimo incidente mortale. “Purtroppo è una strage che non si ferma, la vittima e un ragazzo giovanissimo – ha detto – e serve una strategia nazionale condivisa”. Non basta, non basta il dispiacere, ma bisogna assolutamente essere coerenti con le richieste che noi facciamo, con le scelte che noi facciamo. Il giorno 8 abbiamo, abbiamo questo incontro importante, che abbiamo apprezzato, e ribadiremo la necessità di mettere in campo questa strategia, una strategia condivisa, un patto che deve vedere tutti quanti i soggetti interessati unirsi intorno a un progetto, un progetto concreto. Noi pensiamo che sia necessario investire moltissimo in formazione non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese, di spiegare alle imprese che investire in salute e sicurezza significa investire sulla vita, sulla qualità del lavoro, sulla qualità dell’impresa stessa. Abbiamo bisogno di più, di più ispettori perché la strategia deve essere quella sicuramente di mettere insieme prevenzione, ma anche repressione, rispetto delle regole. Abbiamo bisogno di estendere la patente a crediti anche agli altri settori e di incentivare di più e meglio, appunto, investimenti in sicurezza”.

Dalla segretaria nazionale, invece, arriva un no ai referendum proposti dalla Cgil. “Noi pensiamo che lo strumento del referendum non sia adeguato per affrontare queste tematiche – spiega – ma pensiamo e crediamo che bisogna confrontarsi, fare proposte, magari anche criticare quelle che ci vengono fatte, ma assolutamente la contrattazione, il dialogo, la partecipazione sono gli strumenti attraverso i quali arrivare ad, a risultati concreti anche su salute e sicurezza”. Dal 14 esimo congresso, che ha visto la partecipazione di 200 delegati (Cisl nel 2024 ha superato quota 125mila iscritti) partono cinque proposte, “cinque carte da mettere sul tavolo domani mattina” per scommettere sul rilancio del lavoro contrastando nuove e vecchie forme di emarginazione.

Ecco i cinque punti

1) Puntare sui Patti per il lavoro. La contrattazione triangolare tra Regione, sindacati e associazioni datoriali, quando praticata, ha dimostrato di possedere una notevole capacitò di germinazione. In Liguria, attraverso questo metodo fecondo, si sono realizzati i patti per i lavoro nel turismo e nel commercio che hanno generato destagionalizzazione dell’offerta turistica e nuova e più stabile occupazione. Occorre ora negoziare nuovi patti in altri settori produttivi e dei servizi. I futuri accordi dovranno dedicare una particolare attenzione (a mio avviso) all’occupazione femminile, giovanile, alla disabilità e al welfare territoriale.

2) Diffondere la contrattazione decentrata: è necessario costruire nuove reti negoziali di secondo livello nelle aziende e sul nostro territorio, anche attraverso forme di incentivi regionali. La contrattazione decentrata dovrà concentrarsi sempre di più sulla redistribuzione di salario aggiuntivo sulla suddivisione dei frutti della produttività anche attraverso forme di partecipazione agli utili, lavoro agile, conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, soprattutto a favore dei giovani e di chi si deve prendere cura dei familiari anziani o fragili. Con le amministrazioni comunali occorre rilanciare la contrattazione sociale, insieme alle nostre categorie dei pensionati, per la tutela di chi vive situazioni di disagio.

3) Potenziamento delle politiche attive del lavoro: bisogna osare di più nell’utilizzo dei fondi dedicati alle politiche attive. Il mercato del lavoro ligure ha fame di diverse figure professionali che non si trovano. Questo è un tema che un sindacato serio non può ignorare. Per strutturare solide professionalità servono politiche formative più durature, che proseguano per diversi mesi, e questo percorso va sostenuto con bonus mensili di partecipazione. È necessario, inoltre, attingendo dal FSE, compensare il costo per l’acquisizione di patenti speciali, molto richieste nel mercato, quasi introvabili ed estremamente costose per le tasche di disoccupati, soprattutto se di lungo periodo, giovani, donne e svantaggiati.

4) Un nuovo apprendistato per lo sviluppo: oggi il mercato del lavoro richiede figure sempre più qualificate. È necessario aprire a nuove forme di apprendistato, non più utilizzato come mero strumento di risparmio, ma come cerniera tra formazione e mondo del lavoro per favorire l’ingresso di giovani, donne e immigrati iper-qualificati. Gli enti bilaterali potranno svolgere un ruolo di certificazione delle competenze.

5) Contrasto all’illegalità e contrattazione d’anticipo. Nel giugno del 2022, come Confederazioni, abbiamo sottoscritto un importante protocollo regionale per la sicurezza e la legalità negli appalti pubblici. Un protocollo le cui tutele e procedure devono essere applicate anche ai grandi appalti privati. È previsto l’obbligo della “contrattazione d’anticipo” con l’impresa esecutrice sugli aspetti organizzativi del lavoro, la manodopera impiegata, gli orari di lavoro, salute e sicurezza.ù

I commenti

“Quello di oggi è il congresso di un sindacato che lavora concretamente per il bene delle persone, collaborando con le amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni. Abbiamo discusso di futuro, con particolare attenzione a infrastrutture e sanità. Il lavoro è centrale per la qualità della vita: vogliamo non solo aumentare i posti disponibili, ma migliorarne la qualità, per rendere la nostra regione sempre più un luogo in cui sia davvero possibile vivere bene, lavorare e godersi il tempo libero. Per quanto riguarda le infrastrutture, è essenziale completare quanto già avviato. Non possiamo permetterci di tornare indietro su decisioni prese, perché significherebbe perdere risorse e occasioni importanti. Dobbiamo andare avanti e portare a termine questi progetti. Sulla sanità ci sono ancora molte criticità, ma ci stiamo impegnando per superarle. Alcuni risultati sono già stati raggiunti e continueremo su questa strada. In merito al nuovo ospedale Galliera, sono stato chiaro: dobbiamo portare avanti la costruzione. È ora di dire basta a ricorsi e opposizioni pretestuose. Basta con i ‘sì’ che nascondono dei ‘no’: è un atteggiamento inaccettabile. Concludo facendo i complimenti alla Cisl per l’ottima organizzazione del congresso e per la relazione presentata, che condivido pienamente”.

Così il presidente della Regione Liguria nel corso del XIV Congresso della Cisl Liguria dal titolo “Il Coraggio della Partecipazione”. L’evento ha visto inoltre la partecipazione degli assessori regionali al Turismo e alla Sanità, della segretaria generale della Cisl nazionale Daniela Fumarola e del segretario regionale Luca Maestripieri, insieme a 200 delegati da tutta la Liguria.