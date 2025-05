Cicagna, casi di novivirus nella scuola primaria: l’alert della Asl

Genova. Massima allerta nella scuola primaria di Cicagna per alcuni casi di novivirus, un virus molto contagioso soprattuto tra i bambini che provoca nausea, vomito, diarrea e crampi addominali, tutti sintomi simili alla gastroenterite.

A diffondere l’alert è stata la Asl4, che ha sottolineato che “il virus è altamente infettivo e può persistere nell’ambiente e continuare a diffondersi dopo l’infezione iniziale (anche per due settimane)”, raccomandando poi di adottare una serie di misure igieniche preventive.

La trasmissione avviene direttamente da persona a persona, per via per via oro-fecale, attraverso acqua, cibi o anche per contatto con superfici contaminate. Il periodo di incubazione del virus è di 12-48 ore, mentre l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore e può rimanere nelle feci delle persone infette per almeno 72 ore dopo la guarigione.

“Si consiglia – conclude la Asl – un attento controllo dell’avvenuto e accurato lavaggio delle mani dei bambini con acqua e sapone, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e si raccomanda l’igienizzazione con candeggina frequente e accurata in presenza di casi sospetti/accertati di malattia; lavare e disinfettare accuratamente tutti i materiali e le superfici (dalle tovaglie e tovaglioli ai grembiuli e teli da lavoro, utensili) che possono essere venuti a contatto con il virus o con una persona infetta.