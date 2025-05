Chiusura gallerie Sestri-Moneglia, fermate extra per i treni: ecco i nuovi orari dal 15 giugno

Genova. Quattro fermate dei treni in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e cinque al sabato e nei festivi, oltre a nove collegamenti del servizio Cinque Terre Express durante la settimana e sette per i weekend e le giornate di festa.

Questo quanto messo in campo, nelle stazioni di Moneglia e Deiva Marina, dalla Regione Liguria, insieme a Trenitalia, per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia.

Inoltre, per garantire anche gli spostamenti in tarda serata, nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì il servizio sarà potenziato con due treni nella tratta Sestri Levante–La Spezia Migliarina, con tutte le fermate intermedie, circolanti tra le ore 01:16 e le ore 03:49.

“Abbiamo lavorato per soddisfare l’appello ricevuto dai sindaci del territorio, garantendo così, a cittadini e turisti, un’importante implementazione, rispetto al già cospicuo servizio esistente, con una serie di fermate extra nelle stazioni ferroviarie di Moneglia e Deiva – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. A queste si aggiungerà lo strategico servizio Cinque Terre Express che, dopo la sperimentazione del 2024, viene ufficialmente confermato in questi territori e inserito in programmazione anche per l’anno in corso. In questo modo daremo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti quotidiani e soprattutto dimostriamo, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo supporto possibile dell’ente regionale alle amministrazioni locali”.

I nuovi orari, con le fermate aggiuntive, entreranno in vigore a partire dal 15 giugno e saranno consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia dall’8 giugno. I treni regionali che effettueranno fermate extra a Moneglia e Deiva sono:

Lunedì-venerdì

RV 3265 (Genova Brignole-La Spezia Centrale)

RV 3285 (Genova Brignole-La Spezia Centrale)

RV 3266 (La Spezia Centrale–Genova Brignole)

RV 3282 (La Spezia Centrale-Genova Brignole)

Sabato e festivi

RV 3265 (Genova Brignole-La Spezia Centrale)

RV 3287 (Genova Brignole-La Spezia Centrale).

RV 3266 (La Spezia Centrale–Genova Brignole).

RV 3282 (La Spezia Centrale-Genova Brignole).

RV 3286 (La Spezia Centrale-Genova Brignole).