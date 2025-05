Il tunnel di Borgo Incrociati chiude per almeno sei mesi per lavori sul nodo ferroviario

Genova. Dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio sarà chiuso il tunnel di Borgo Incrociati. Il sottopasso ciclopedonale, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione, sarà chiuso nell’ambito dei cantieri per il terzo valico e il nodo ferroviario, comunicano da Rfi. Non c’è una data precisa per la riapertura, ma si parla di fine 2025.

I lavori relativi al sottopasso, infatti, termineranno indicativamente per la fine dell’anno e consentono anche la riqualificazione dei due fronti di accesso del sottopasso, lato Piazza Verdi e Piazza Raggi, il rifacimento della pavimentazione e della situazione idraulica, una nuova controsoffittatura, un nuovo impianto di illuminazione e un miglioramento di tutte le finiture. È previsto anche il mantenimento dei murales.

La chiusura è necessaria per consentire le attività di proseguimento dei lavori del nuovo nodo di Genova, realizzati dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana.

In particolare, l’intervento riguarderà le opere tecnologiche a servizio dei due nuovi binari nelle gallerie Colombo e San Tomaso tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe.

Durante le attività di cantiere, e chiuso tunnel di Borgo Incrociati, la mobilità pedonale e ciclopedonale tra Piazza Verdi a Piazza Raggi sarà garantita tramite i percorsi alternativi dei due sottopassi esistenti all’interno della stazione ferroviaria e metropolitana di Brignole (aperti tutti i giorni dalle ore 5 alle 00.30) e del tunnel di via Canevari.

Il presidente di municipio: “Soddisfazione per il futuro restyling”

“Come municipio Bassa Val Bisagno cogliamo con grande soddisfazione questo intervento di completa riqualificazione, da parte del general contractor guidato da Webuild per conto di Rfi, del tunnel tra Borgo Incrociati e piazza Verdi – dicono il presidente del municipio Angelo Guidi e la assessora Sonia Paglialunga – come Amministrazione municipale e comunale, grazie al forte pressing del facente funzioni sindaco Piciocchi e degli assessori ai Lavori pubblici De Fornari e ai Rapporti con i Municipi Bordilli, abbiamo ottenuto che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione dei due nuovi binari ferroviari tra Principe e Brignole, fosse totalmente restaurato il sottopasso, come da tempo richiesto e sollecitato dai residenti e non solo, con una nuova illuminazione e quindi con il potenziamento della sicurezza per tutti i fruitori”.

“Abbiamo, inoltre, fortemente voluto che si riducesse al minimo il disagio per cittadinanza e pertanto abbiamo richiesto la massima estensione oraria dell’apertura dei passaggi alternativi più agevoli. Abbiamo inoltre concordato che vengano ripristinati, a lavoro eseguito, gli spazi di libera espressione culturale in sostituzione di quelli che necessariamente saranno eliminati a causa dei lavori per dare un rinnovato spazio per l’arte e la creatività ai nostri giovani”, concludono Guidi e Paglialunga.