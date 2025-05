Torna il Che Festival di Music For Peace, spettacolo e solidarietà pensando a Gaza e ai popoli colpiti dalle guerre

Genova. Il Che Festival di Music For Peace torna con la 15esima edizione, nella sede dell’associazione in via Balleydier (elicoidale) dal 30 maggio al 15 giugno. Ogni giorno, dalle 12 a mezzanotte, uno degli eventi più originali e partecipati in città e non solo, dove il biglietto d’ingresso non è in denaro ma in generi di prima necessità – cibo non deperibile, medicinali di base, prodotti per l’igiene e per la scuola – destinati a famiglie in difficoltà, senza dimora e civili in zone di conflitto.

“Per Music for Peace è fondamentale sottolineare quanto questa edizione del Che Festival sia particolarmente complessa e carica di significato – dicono dall’ong attiva sul territorio genovese e nei Paesi colpiti dalle guerre – alla luce della drammatica situazione umanitaria che sta colpendo la Striscia di Gaza”.

“Non possiamo, né vogliamo, distogliere lo sguardo dalla sofferenza quotidiana che si consuma sotto gli occhi del mondo – continuano – è proprio in questo contesto che il nostro impegno assume un senso ancora più profondo, ci auguriamo che il Che Festival possa continuare a essere uno spazio di consapevolezza, un’occasione per fermarsi a riflettere, per ascoltare e per generare azioni concrete ispirate a giustizia, solidarietà e umanità”.

Un festival “dalla Città per il Mondo”

Artisti, volontari e professionisti lavorano fianco a fianco per dare vita a oltre 400 eventi tra musica live, cabaret, teatro, laboratori, incontri, sport e arte. Nessun cachet, nessun guadagno. Solo partecipazione attiva e cultura condivisa.

MUSICA, GLI SPETTACOLI

Il “Che Festival 2025” sarà, come sempre, un’esplosione di generi e contaminazioni. Ogni sera un ritmo diverso: ska, reggae, cantautorato, jazz, rap, punk, elettronica, con artisti che portano sul palco energia, stile e storie da condividere.

Tra i grandi ritorni e ospiti: Persiana Jones, Fratelli di Soledad, Los Fastidios, BlueBeaters (in formazione Caribb Roots), GnuQuartet, e l’ atteso rientro dei The Uppertones.

Imperdibile la super jam session del 9 giugno, che vedrà fondersi su un unico palco musicisti da band iconiche come Punkreas, Vallanzaska, Shandon, AEndriu, Arpioni, Meganoidi, Fiatellas, KidCombo, Skassapunka, Boogamen e L’Esperimento del Dr. K., Circus Punk.

Lo scenario locale sarà altrettanto vibrante, con Sciakè, Funk Martini, The Marciellos, UBoot70 e Start a Riot pronti a far sentire la voce di Genova.

Il reggae avrà i suoi ambasciatori: Bunna outta Africa Unite, On Faya & EarlyVibes, Makadam Zena e The Lioness, mentre le atmosfere medioevali prenderanno vita con il sound inconfondibile dei Sonagli di Tagatam.

Non mancheranno le voci capaci di avvolgere e incantare come quella di Charlie Risso, e direttamente dal Ponente ligure in prima linea: Fetish Calaveras, CarloMagno e Fish Bones. Chiude il cerchio una promessa della nuova scena musicale italiana: Questo e Quello, direttamente dalla semifinale di Sanremo Giovani.

CABARET E COMICITA’

Come da tradizione, sarà Daniele Raco ad aprire e chiudere il “Che Festival”, portando con sé non solo la sua inconfondibile arte della risata, ma anche una rappresentanza della sua Scuola di comicità, vero vivaio di nuovi talenti. I giorni saranno scanditi da un autentico parterre di stelle della comicità genovese – Antonio Ornano, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Andrea Carlini, Andrea Possa, Carlo Denei, Andrea Bottesini e Daniele Ronchetti – artisti da sempre in prima fila quando si parla di solidarietà e partecipazione attiva. Da fuori regione, non mancheranno voci e volti amati dal grande pubblico: Henry Zaffa, Giampiero Perone, Il Grezza, Nando Timoteo, Mary Sarnatano, Alessandra Ierese, Nadia Puma, Francesca Puglisi e la straordinaria Debora Villa, che ha scelto di condividere il palco con molte colleghe in un gesto collettivo di forza e vicinanza. Uno spazio dove si ride, si riflette e si costruisce insieme: anche l’ironia, al Che Festival, diventa strumento di solidarietà.

INCONTRI E ATTUALITA’

Ricco il programma di dibattiti, presentazioni librarie e momenti di confronto con alcuni dei protagonisti della scena culturale e civile italiana. Dalla sostenibilità ambientale ai nuovi movimenti sociali, dalla partecipazione politica alle sfide della globalizzazione, ogni incontro sarà un’occasione per interrogare il presente e immaginare il futuro. Ad animare il dialogo saranno giornalisti, attivisti, scrittori e rappresentanti del terzo settore, tra cui: Carlo Ghezzi e Massimo Bisca, Raffaele Oriani, Simohammed Kaabour, Pierpaolo Leonardi ed Emidia Papi, Brando Benifei, Sergio Massone. Attesi anche gli interventi di Giuseppe Conte, Marta Bonafone e Cecilia Strada.

INFO UTILI

INAUGURAZIONE: venerdì 30 maggio alle ore 18:00

QUANDO: tutti i giorni dal 30 maggio al 15 giugno ORARI: 12:00 – 00:00

INGRESSO: generi di prima necessità (alimenti non deperibili, farmaci, igiene, materiale

didattico)

PROGRAMMA COMPLETO suwww.chefestival.it