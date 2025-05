Lavoro, musica e diritti: la festa di Spi Cgil per il referendum: “Andiamo tutti a votare per il nostro futuro”

Genova. Un pomeriggio tra spettacolo e impegno civile in vista del voto dell’8 e 9 giugno sui cinque sì ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. È stata questa l’iniziativa promossa da Cgil Genova e Spi Cgil Genova in collaborazione con gli artisti di strada genovesi che oggi ha riempito piazza San Lorenzo di musica, colori e, soprattutto, impegno politico.

“Oggi è un altro passaggio importante per la campagna referendaria della CGL, della Camera del Lavoro di Genova – ha commentato Igor Magni Segretario Generale Cgil Genova – Siamo in San Lorenzo, nel centro della città e abbiamo pensato con lo SPI di Genova ad un’iniziativa che coinvolge gli artisti di strada che hanno avuto più di qualche problema con la precedente l’amministrazione comunale, quindi per loro è l’occasione anche per far valere i propri diritti e per far sentire qual è la loro arte e abbinare a questo, l’arte, la cultura, la musica, i diritti dei lavoratori che vogliamo, o siano sempre di più, riportare quelli che c’erano e che ci hanno tolto attraverso il referendum sulla sicurezza sul lavoro, contro la precarietà e i diritti civili, quindi per la cittadinanza. Andiamo tutti a votare l’8, il 9 e giugno, due giorni in cui il cittadino può essere il deputato di questa repubblica e decidere il futuro suo, dei suoi figli, dei suoi parenti, dei nostri amici, dei nostri vicini di casa, dei nostri colleghi di lavoro”.

Musicisti e performer genovesi si sono esibiti a sostegno della campagna per i 5 sì ai referendum dell’8 e9 giugno. “Un’occasione per incontrarsi, ascoltare musica dal vivo, riflettere sui temi al centro dei cinque quesiti referendari e ribadire, attraverso l’arte, il diritto a un lavoro sicuro e tutelato, e per un modello di cittadinanza più inclusivo” hanno commentato gli organizzatori.

Alla giornata di festa oltre a Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova e Ivana Olivieri Segretaria Spi Cgil Genova e Liguria, erano presenti e si sono esibiti Giulia Spanó cantautrice, Tatiana Zakharova cantante lirica, Dea Delogu cantante, Paolo Gerbella cantautore, Frank Maiello cantautore, Luca Sheitan cantante, Francesca Rota cantante, Nart cantante, Hermès Rendinà trombettista, Anna Bottardi cantante, Viola Krainz cantautrice, Dario Ianni bassista, Federica Trovato cantante e attrice teatrale, Stelian Stingaciu pianista, Davide Stingaciu saxofonista.