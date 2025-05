Cep, nuova speranza per il supermercato: aperto il bando con affitto azzerato per due anni

Genova. Nuova vita per i locali dell’ex supermercato di via della Benedicta, nel cuore del Cep di Pra’, sfitti ormai dal 2018. Arte Genova, proprietaria dell’immobile ai civici 6-8, ha emesso un avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi con due finalità: un’attività commerciale per garantire almeno la vendita di generi primari e un’eventuale attività di carattere sociale a vantaggio del quartiere. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 maggio.

Ekom, ultima insegna a gestire il supermercato, aveva gettato la spugna sette anni fa per “gravi problemi di ordine pubblico” dopo aver denunciato furti, rapine e intimidazioni. Da allora gli abitanti del quartiere Cà Nuova sono costretti a scendere fino a Pra’ o Voltri per fare la spesa, con disagi ancora più pesanti per le persone anziane. Nel frattempo Arte Genova ha registrato l’interesse di vari soggetti che tuttavia non si è mai trasformato in proposte formali di locazione.

Ora l’azienda e il Comune, con l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare il quartiere, ha deciso di attivare una procedura a evidenza pubblica per far rinascere quei locali. Il bando, quindi, sarà aperto contemporaneamente a società di natura commerciale, per l’insediamento di un nuovo supermercato o almeno una vendita di alimentari, ed enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) per agevolare attività sociali a beneficio degli abitanti. La prima tipologia è quella che ha la precedenza: solo in caso di utilizzo parziale si valuterà anche il progetto relativo alla parte restante.

L’assegnazione dei locali, secondo le regole del bando, rispetterà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione ponderata qualità/prezzo, premiati rispettivamente con 80 e 20 punti su 100 totali. Per agevolare l’avviamento della (o delle) attività che saranno proposte, è previsto un canone contenuto, pari a 14.400 euro all’anno, che consenta di coprire i costi, che andrà corrisposto a partire dal 25esimo mese di locazione, quindi a costo zero per i primi due anni di attività.

Per l’attività principale – supermercato o simili – sono disponibili 562 metri quadrati, oltre a 141 metri quadrati di locali accessori e 336 metri quadrati di aree scoperte pertinenziali.

Documenti utili

Ulteriori informazioni sul sito web di Arte Genova.