Centro storico, torna la cena condivisa: una tavolata di oltre un chilometro per celebrare “comunità e condivisione”

Genova. Dopo l’incredibile successo dello scorso anno, sabato 24 maggio torna la Cena Condivisa del Centro Storico di Genova, un grande momento collettivo che unisce, valorizza e racconta la pluralità che anima il cuore della città. Dalle ore 19.30 alle 22.00, le strade e le piazze dei tre Sestieri storici – Prè, Maddalena e Molo – si trasformeranno in un’unica, grande tavolata lunga 1200 metri, che accoglierà centinaia di persone, famiglie, amici/amiche, sconosciuti/e e vicini/e di casa, invitati/e a portare cibo e bevande da condividere, oppure da acquistare negli esercizi commerciali di prossimità del centro storico.

In un tempo in cui spesso si alzano muri, questa iniziativa vuole costruire ponti di umanità. Sedersi alla stessa tavola, scambiarsi piatti, ricette, parole, storie, tradizioni, sguardi e sorrisi è un gesto potente, capace di avvicinare le persone e riconoscere il valore della convivenza, anche tra culture diverse. La Cena Condivisa è un invito aperto a tutte le comunità presenti in città: nessuno/a escluso/a, sarà un momento per stare insieme, riconoscersi nella diversità, creare legami attraverso i sapori del mondo, in un gesto semplice e rivoluzionario: mangiare insieme e farlo riappropriandosi dello spazio pubblico.

L’iniziativa è completamente gratuita. Chi partecipa troverà tavoli, panche, stoviglie e tanto entusiasmo; l’unica cosa da portare è qualcosa da condividere. Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione del posto, entro il 23 maggio, sul sito www.cenacondivisa.it, dove si potrà scegliere la propria zona preferita tra le 9 disponibili e dislocate lungo il percorso.

L’iniziativa è realizzata grazie all’impegno e alla passione di tantissime associazioni, gruppi informali, comitati di abitanti, volontari/e e realtà attive sul territorio. Quest’anno la Cena Condivisa si arricchisce di nuovi elementi: grazie alla collaborazione con AmicoBicchiere e Amiu, saranno distribuiti e donati bicchieri riutilizzabili, decorati con una grafica dedicata ai tre Sestieri e sarà attivata una piccola “area test” sulla sostenibilità, per promuovere il riuso e il rispetto dell’ambiente. In cambio, si chiede simbolicamente di compilare un brevissimo questionario promosso da Amiu. Inoltre, una zona speciale della tavolata sarà animata dal coinvolgente gioco di ruolo “WHEREWOLF”, ambientato tra luci e ombre di Via Prè e aperto anche a chi non ha mai giocato prima (saranno infatti presenti dei “master” a supporto).

L’evento è sostenuto da: Costa Edutainment, Acquario di Genova, La Città dei Bambini e dei Ragazzi, AmicoBicchiere, Amiu, Aster, Comune di Genova, Beyond Pharma, Progetto di Comunità del Centro Storico di Genova, Genoa CFC, Occhialeria Sociale e Filippo Rolla – ascensori. Con il patrocinio di RAI Liguria e la media partnership di GoodMorning Genova.

“Come recita il film di Ken Loach – si legge nel comunicato stampa dell’iniziativa – “Chi mangia insieme, resta insieme”, la Cena Condivisa è un gesto di cura collettiva, un modo per riabitare con senso e gioia il nostro spazio pubblico e riscoprire il potere trasformativo di un pasto condiviso. In un mondo segnato da solitudini e frammentazioni, questo evento vuole ricordarci che stare insieme, nelle differenze, è possibile e bellissimo”.