Centro storico, arrestati presunti rifornitori di droga: avevano in casa 350 grammi di cocaina

Genova. Arrestati dalla polizia locale in centro storico due uomini di 36 e 24 anni, entrambi di nazionalità senegalese, considerati rifornitori di droga per i pusher dei vicoli. L’operazione è stata condotta nella serata di sabato dal Gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale.

Le indagini hanno permesso di circoscrivere l’abitazione dei due presunti trafficanti in un appartamento in vico Superiore del Ferro. Una volta individuata l’abitazione e verificate le abitudini dei due sospetti, sabato sera alle ore 21.15 è stata eseguita la perquisizione domiciliare nell’appartamento occupato dai due stranieri.

Il blitz ha permesso di rinvenire circa 350 grammi di cocaina. La sostanza era contenuta sia in involucri termosaldati contenenti crack, pronti per essere consegnati ai pusher, che in cocaina ancora grezza in sacchetti, pronta per essere lavorata e confezionata. Sono stati inoltre rinvenuti strumenti per la preparazione ed il taglio degli stupefacenti, confermando le deduzioni degli operanti sul ruolo dei due arrestati come presunti fornitori di sostanze stupefacenti per gli spacciatori da strada, nonché il fatto che gli stessi avessero adibito l’appartamento di vico Superiore del Ferro a base per il traffico di droga.

I due arrestati, su disposizione del pm di turno, sono stati portati in carcere a Marassi in attesa di convalida davanti al gip.