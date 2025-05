Centinaia di bambini alla marcia della pace di Sant’Egidio: corteo colorato dietro lo striscione “La pace è il futuro”

“Da Piazza De Ferrari, che nel 1940 ha visto tante persone ascoltare la dichiarazione di guerra abbiamo lanciato, simbolicamente, una dichiarazione di pace”. Sergio Casali, della comunita di Sant’Egidio di Genova sintetizza cosi il messaggio lanciato dalla marcia “Facciamo la Pace?!” per i bambini e ragazzi delle scuole della città di Genova, promossa in occasione dell’anniversario dei bombardamenti su Genova nel maggio 1944 e degli ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Un momento simbolico che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini che hanno sfilato dietro allo striscione “La pace è il futuro” portando disegni, slogan, manifesti per chiedere la pace subito.

“Sono veramente tanti gli studenti delle scuole genovesi che hanno deciso di aderire alla marcia dei bambini, arrivata alla seconda edizione – ha spiegato Giacomo Mosca della Comunita di Sant’Egidio – e c’è una grande forza che arriva da questa piazza che ha saputo cogliere con attenzione le testimonianze delle persone che hanno vissuti la seconda guerra mondiale. Qui ci sono bambini che hanno conosciuto la guerra e il messaggio è che la pace è un tema troppo serio per essere lasciato ai politici”.

Al termine del corteo, partito dalla statua di Ghandi al Porto Antico, i ragazzi hanno ascoltato le testimonianze di chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale e di giovani profughi.

“Io ricordo che in questa piazza ero per mano di mio papá – racconta Pino Rolandi – avevo sette anni e c’era una folla osannante che non sapeva a che tragedia sarebbe andata incontro. Ai ragazzi ho raccontato la guerra, i bombardamenti, la fame ma, sopratutto ho lanciato l’appello ‘mai più la guerra’, che fu il messaggio di Papa Francesco e il primo saluto di Papa Leone”.