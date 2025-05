La Sampdoria pareggia 2-2 contro al Catanzaro: blucerchiati terzultimi a due punti dai playout

Contro un Catanzaro che aveva conquistato solo due punti nelle ultime cinque gare, la Sampdoria sembrava essersi liberata di quella paura che aveva caratterizzato le ultime uscite blucerchiate. Anzi, la squadra di Evani è partita con coraggio, coinvolgendo il rientrante Borini nella manovra offensiva e costruendo qualche occasione interessante. Premio di questo atteggiamento, il gol al 23’ di Fabio Depaoli: incornata vincente sul cross di Vieira per lo 0-1 blucerchiato. Poi, però, si ripropone la replica di un film già visto. La Samp non regge l’urto di una partita fondamentale per le sorti del campionato e subisce gli attacchi di un Catanzaro che, soprattutto con i calci piazzati, fa malissimo. E proprio con un calcio d’angolo, al 45’, arriva il pari di Brighenti.

L’avvio di ripresa prosegue sulla falsariga del finale del primo tempo, con la Samp apparentemente stordita. Infatti al 47’ Altare si fa superare da Biasci che, a tu per tu con Cragno, non sbaglia. Ma non è solo il Doria a commettere errori. Ecco che Petriccione, in fase di impostazione, viene attaccato da Yepes che recupera palla e serve Coda. Il 9 trasforma e diventa il miglior marcatore all-time in Serie B. L’inerzia del match sembra essere positiva per la Samp che poi può sfruttare anche la superiorità numerica. Ma nella mezzora finale i blucerchiati non riescono mai ad essere pericolosi. Finisce dunque 2-2 un match che poteva essere una buona occasione per risollevare lo stato di salute della Sampdoria. Invece, ancora una volta la squadra di Evani appare estremamente bloccata da una condizione mentale complicata.

La classifica si fa sempre più tragica. I blucerchiati sono terzultimi con 37 punti, ma i risultati sugli altri campi sono sfavorevoli. Salernitana e Reggiana vincono, mentre Brescia, Frosinone e Cittadella pareggiano. Dunque, ora i playout distano due punti. Lo spettro della Serie C appare più reale che mai e la sfida di venerdì sarà decisiva.

CATANZARO 2 (45′ Brighenti, 47′ Biasci) vs SAMPDORIA 2 (23′ Depaoli, 50′ Coda)

90+4′ Finisce qui al Ceravolo. La Samp non sfrutta la superiorità numerica, playout distanti due punti.

90+2′ Iemmello vicino al 3-2, pallone alto sopra la traversa. Rischia la Sampdoria.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

89′ Ancora in avanti la Samp, ma senza essere realmente pericolosa. Cross di Akinsanmiro che non arriva però a destinazione.

84′ Progressione di Akinsanmiro che avanza palla al piede ma sbaglia il tocco per Abiuso. Potenziale chance sprecata dalla Sampdoria.

79′ Evani richiama in panchina Coda: al suo posto entra Abiuso.

77′ Attacca dalla sinistra la Samp con il cross di Bereszynski verso Niang, steso da Bonini in area di rigore: non c’è fallo secondo Ayroldi.

74′ Fuori Biasci, dentro Pittarello: terzo cambio per Caserta.

71′ Brighenti anticipa Coda, pronto a ricevere il cross di Niang. Corner per una Samp che deve sfruttare l’inerzia del match.

68′ Cross di Niang che cerca Coda, il 9 addomestica il pallone e appoggia per Depaoli: destro da fuori area del 23 bloccato in due tempi da Pigliacelli.

67′ Altra sostituzione nelle file blucerchiate: fuori Vieira, dentro Benedetti.

63′ Espulso Pompetti! Pochi istanti fa il giallorosso ammonito per non aver rispettato la distanza della barriera su una punizione a sfavore, ora sanzionato per aver fermato la ripartenza di Coda. Catanzaro in dieci uomini!

62′ Sampdoria perforata ancora con facilità: uno-due tra Ilie e Iemmello, poi il neoentrato cerca un altro passaggio sprecando l’opportunità per calciare in porta.

57′ Anche Evani è costretto a pescare dalla panchina. Venuti si fa male, entra Bereszynski al suo posto. È invece Borini a lasciar spazio a Mbaye Niang.

56′ Primi cambi per Caserta: entrano Ilie e Compagnoni, fuori Pontisso e Situm.

54′ Blucerchiati pericolosi: Vieira mette in mezzo, Altare prolunga verso Borini che tenta la girata ma non inquadra lo specchio della porta.

50′ Coda pareggia i conti! Petriccione perde palla sulla pressione alta di Yepes, assist dello spagnolo per Coda che fa centro. Parità ristabilita e record raggiunto per il centravanti.

47′ Pronti, partenza, gol subito. Samp impreparata sul lancio lungo dalla difesa verso Biasci che prende il tempo ad Altare e, a tu per tu con Cragno, non sbaglia. 2-1 Catanzaro.

La Samp rientra in campo da terzultima in classifica, a due lunghezze di distanza dai playout. Coda dà il via alla ripresa.

Secondo Tempo

45+2′ Scontro tra Yepes e Iemmello, lo spagnolo spinge l’attaccante e viene ammonito. Si va dunque al riposo in parità.

45′ Pareggia il Catanzaro, proprio da calcio piazzato. Corner verso Iemmello, colpo di testa respinto nella zona di Brighenti che non può fallire la ribattuta. 1-1 al Ceravolo.

44′ Assedio giallorosso in questo finale di primo tempo. Pallone arretrato di Quagliata e Scitum che va alla conclusione, Riccio devia di testa e mette fuori.

43′ Il calcio piazzato sembra essere l’arma più pericolosa per la Samp. Si rende ancora pericolosa infatti la formazione di casa con il colpo di testa di Brighenti che termina sul fondo.

40′ Cittadella in svantaggio a Frosinone, perdono anche Reggiana e Brescia (contro Spezia e Juve Stabia), mentre parità tra Salernitana e Mantova. Un incrocio di risultati che, finisse oggi il campionato, consegnerebbe la salvezza diretta alla Sampdoria.

37′ Cresce il Catanzaro: Petriccione cerca l’assist morbido per Iemmello, scavalcato Riccio ma non Curto che devia provvidenzialmente la sfera in corner.

35′ La Samp pareggia subito il conto dei cartellini: ammonito Venuti che ha allontanato il pallone dopo aver commesso il fallo. Ingenuo il terzino, ma severo Ayroldi.

34′ Quagliata ferma la ripartenza di Borini toccando la sfera con il braccio: primo cartellino della partita.

33′ Rischia la Samp, disatttenta su un pallone in profondità. Iemmello però non va al tiro e cerca l’assist per Biasci, anticipo di Curto che concede il corner.

28′ Catanzaro ancora insidioso da palla inattiva: punizione dalla sinistra a cercare una deviazione, nessun giallorosso riesce però a colpire.

26′ Primo squillo del Catanzaro: colpo di testa di Antonini che si spegne sull’esterno della rete.

23′ Depaoli manda in vantaggio la Samp! Pallone recuperato nella trequarti avversaria, apertura per Vieira che va al cross, colpo di testa del 23 che sblocca il match. 0-1 al Ceravolo.

18′ Manovra la Samp, tenta un traversone dalla trequarti Depaoli: raccoglie l’estremo difensore del Catanzaro. Nota tattica: Sibilli agisce più da mezzala che da trequartista. Soprattutto in fase difensiva la Samp sembra essere schierata con un 3-5-2, piuttosto che con il 3-4-2-1.

15′ Conclusione da fuori area di Sibilli: tiro senza potenza e precisione, blocca senza difficoltà Pigliacelli.

10′ Sventagliata di Borini che si abbassa per ricevere e cerca Venuti sulla corsa, passaggio impreciso. Il trequartista blucerchiato però vuole farsi notare.

7′ Destro dalla distanza di Venuti, pallone sopra la traversa. Partenza incoraggiante dei blucerchiati.

3′ Punizione laterale per la Sampdoria, salgono i saltatori. Cross di Borini che non si alza, allonatana la difesa giallorossa.

Si parte! Primo possesso per il Catanzaro.

Primo Tempo

Evani cambia quattro interpreti rispetto alla gara di giovedì. Riccio sostituisce Ferrari nel pacchetto difensivo, Venuti agisce al posto di Beruatto sull’out di sinistra. Le modifiche più significative però sono in attacco: Borini e Coda per Benedetti e Niang. L’ex Milan non partiva titolare in campionato dal 3 novembre (Sampdoria 0-1 Brescia). Coda invece, che non segna dall’8 marzo contro il Palermo, può raggiungere Schwoch in cima alla lista dei marcatori all-time in Serie B.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Biasci, Iemmello. A disposizione: Gelmi, Compagnon, Ilie, Scognamillo, La Mantia, Seck, Buso, D’Alessandro, Coulibaly, Corradi, Cassandro, Pittarello. Allenatore: Fabio Caserta

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Pio Riccio; Venuti, Vieira, Yepes, Depaoli; Sibilli, Borini; Coda. A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Bellemo, Akinsamiro, Meulensteen, Niang, Oudin, Bereszynski, Ferrari, Benedetti, Sekulov, Abiuso. Allenatore: Alberico Evani

Dirige il match Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito da Di Iorio e Prenna. Il quarto ufficiale è Colaninno, mentre a correggere eventuali decisioni sono pronti in Sala VAR Piccinini e Santoro.

Catanzaro. Prima del playout anticipato di venerdì sera, la Sampdoria va in trasferta al “Nicola Ceravolo” per tornare a vincere in fuori casa dopo quasi sette mesi e tenere accese le speranze di salvezza diretta. Il prossimo turno infatti vedrà la sfida decisiva contro la Salernitana, ma già il match di Catanzaro è cruciale per i blucerchiati.

Si affrontano peraltro due delle squadre più in difficoltà in questo periodo. Nelle ultime cinque giornate infatti la Samp ha conquistato 4 punti (17a) e il Catanzaro solamente 2 (19a). Insomma, nonostante i giallorossi lottino per i playoff, la squadra di Evani ha delle possibilità di tornare a Genova con qualcosa in mano. Servirà però scrollarsi di dosso quella paura evidente che ha bloccato il Doria nelle ultime settimane.