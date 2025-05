Castelletto, cascata d’acqua dal muraglione di via Pertinace. Timori dei residenti: “Così da mesi”

Genova. Litri e litri d’acqua che cadono ogni giorno dal muraglione che divide corso Firenze dalla sottostante via Pertinace, all’altezza dello spiazzo da cui parte la scalinata. Una situazione che va avanti ormai da mesi e che spaventa i residenti dei palazzi praticamente attaccati al muraglione, che temono un cedimento.

“Tutte le segnalazioni si sono rivelate inutili – spiega un residente della zona a Genova24 – saranno almeno 400-500 litri d’acqua all’ora sversati dal muraglione, e non è acqua nera, potrebbe essere acqua potabile”.

Al netto dello spreco, chi abita in zona è preoccupato all’idea che a causa delle infiltrazioni il muraglione possa cedere, come già accaduto in altre zone non solo di Castelletto: da via Acquarone a via dei Cinque Santi, al Lagaccio, passando per via Piaggio, dove a inizio 2024 era crollato un muraglione, e il recentissimo crollo a Sturla, in via Era.

A Genova24 l’architetta Francesca Salvarani, segretaria del Consiglio dell’Ordine Architetti, aveva spiegato che la manutenzione è fondamentale per prevenire episodi di questo genere: “Abbiamo sempre utilizzato costruzioni su terrazzamenti. Sinché viene fatta la manutenzione, il terrazzamento è un modo costruttivo valido per i territorio come i nostri dove c’è un’acclività importante, ma se non si fa un’adeguata manutenzione o si presta attenzione specifica, e determinati territori vengono abbandonati, insieme al cambiamento climatico e agli eventi calamitosi molto violenti va da sé che possono diventare una bomba a orologeria”.

“Ci sono palazzi attaccati al muraglione di corso Firenze – conclude il residente di via Pertinace – La parte finale è imbevuta d’acqua: sarebbe il caso di intervenire prima che accada qualcosa”.