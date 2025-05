CasaPound ricorda Ugo Venturini, Genova Antifascista: “Nessuna parata fascista resterà senza risposta”

Genova. Domenica di tensione in centro città per la commemorazione di Ugo Venturini, il militante dell’Msi ucciso nel 1970 nel corso di un comizio di Giorgio Almirante.

Il circolo La Risoluta di CasaPound ha infatti confermato che a partire dalle 10.45 si terrà il ricordo di Venturini a 55 anni dalla sua morte, e Genova Antifascista ha subito replicato annunciando un presidio in risposta in piazza Verdi-Giardini di Brignole, dove è posizionata la targa in sua memoria: “Contro tutti i fascismi. Nessuna parata rimarrà senza risposta”.

“Apprendiamo dai social che domenica 4 maggio, Casapound ha dato appuntamento in piazza della Vittoria alle 10:45 per la commemorazione di Ugo Venturini – scrivono da Genova Antifascista – Una parata fascista che andrà da piazza della Vittoria fino a viale Ugo Venturini, due metri. Una parata fascista che di norma non dovrebbe aver luogo, in virtù della mozione del Consiglio Comunale del gennaio 2018 che vieta spazi pubblici a realtà che si rifanno all’ideologia fascista. Una parata nazista che anche stavolta contrasteremo con ogni mezzo necessario”.

L’area sarà inevitabilmente blindata per prevenire possibili scontri, presente anche la Digos.