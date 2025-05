Casa, i Piccoli Proprietari: “Da Silvia Salis segnali importanti per nuove politiche abitative a Genova.”

Genova. Dopo la pubblicazione del programma elettorale della coalizione in sostegno alla candidata sindaca Silvia Salis, rilanciato in questi giorni sui social, Asppi – Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari di Genova, esprime “apprezzamento per quanto scritto in materia di politiche abitative, e per le recenti dichiarazioni in tema di sostegno al mercato dell’affitto a canone concordato”.

“Abbiamo letto con attenzione il programma completo e apprezziamo la tenuta in considerazione anche delle istanze che come Sindacato abbiamo sempre sostenuto – commenta la Presidente Valentina Pierobon – La considerazione del punto di vista dei privati, spesso trascurato nel dibattito pubblico, rappresenta un segnale incoraggiante per l’elaborazione di politiche dell’abitare più equilibrate e inclusive, capaci di coniugare i diritti di chi cerca casa con le tutele per chi la mette a disposizione”.

Secondo Asppi nel programma sono contenuti passaggi importanti rispetto alle tematiche che il sindacato dei piccoli proprietari presidia da tempo: “Riteniamo particolarmente rilevanti alcuni punti presenti nel programma – continua Pierobon – il rilancio dell’Agenzia Sociale per la Casa, con un incremento del personale dedicato alla mediazione tra proprietari e inquilini, un passaggio necessario per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e ridurre la conflittualità. In particolare, rileviamo con soddisfazione la volontà di analizzare con realismo il tema degli affitti brevi, spesso affrontato con un approccio ideologico e generalista, aprendo un dialogo di confronto che tenga conto delle difficoltà e delle esigenze dei piccoli proprietari e delle dinamiche reali del mercato”.

“Infine, riteniamo fondamentale il riconoscimento del ruolo centrale del patrimonio immobiliare privato – conclude la Vicepresidente Nazionale – l’impegno del Comune a garantire il pagamento dei canoni di locazione e a sostenere, mediante compensazione sui canoni futuri, gli interventi di ristrutturazione necessari alla reimmissione nel mercato abitativo degli immobili attualmente sfitti, rappresenta un incentivo concreto alla partecipazione dei proprietari alle politiche abitative. Crediamo che solo attraverso un confronto aperto tra tutte le componenti del sistema abitativo sarà possibile ristabilire un equilibrio nel mercato della casa, con tutele certe sia per chi cerca un alloggio, sia per chi mette a disposizione un bene. È da tempo che chiediamo un cambio di rotta su questi temi e siamo pronti a collaborare affinché il dialogo tra le parti diventi metodo stabile delle politiche abitative della nostra città”.

“Auspichiamo che con la prossima Amministrazione Comunale – conclude Pierobon – ci siano gli spazi per ragionare anche su altre tematiche quali, maggiori agevolazioni fiscali sul contratto a canone concordato, e sulla sperimentazione di patti d’area territoriali in tema di locazioni commerciali, al fine di rivitalizzare il mercato e sostenere la tenuta del commercio di vicinato. Anche su questi argomenti siamo pronti a dialogare con tutti i candidati in campo presentando le nostre proposte”.