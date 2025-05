Carrello della spesa sempre più caro, Manganaro (Federconsumatori) chiede ai candidati priorità al monitoraggio prezzi

Genova. Bruno Manganaro presidente Federconsumatori Genova lancia un appello ai candidati in merito al monitoraggio dei prezzi.

“Tra le priorità da affrontare c’è anche quella del monitoraggio dei prezzi: ad aprile l’inflazione si è attestata all’1,9%, ma il carrello della spesa viaggia al 2,6%” per Bruno Manganaro, presidente di Federconsumatori Genova la politica deve affrontare e risolvere la questione dell’andamento dei prezzi che viaggia in maniera poco o per nulla controllata.

“Il report sui prezzi che ci fornisce periodicamente la prefettura è importante ma parziale perché registra i prezzi in un dato momento, senza considerare quanto è costato quel prodotto all’ingrosso: in questo modo è impossibile capire se c’è stata speculazione o meno“.

Per Federconsumatori l’aumento del costo della vita, tra rincaro prezzi e bollette, costa ad una famiglia media per oltre 600 euro annui ai quali si aggiungono il costo degli affitti o dei mutui che pesa per oltre il 30% dello stipendio.

“Le famiglie sono costantemente alla ricerca di offerte, sconti o prodotti vicino alle scadenze per tenere in equilibrio il reddito familiare – commenta Manganaro – anziché dibattere su grande o piccola distribuzione la politica dovrebbe interrogarsi su come controllare i prezzi e in questo momento di campagna elettorale sono certo non sarà sorda all’appello per cercare di risolvere una situazione che sta diventando un’emergenza”.

Per Federconsumatori il tavolo di confronto voluto dal ministero che vede la costituzione presso le prefetture dei capoluoghi di regione di un Osservatorio sui prezzi al quale partecipano le associazioni dei consumatori, la guardia di finanzia, la Camera di Commercio eccetera è un segnale di attenzione che va potenziato.

“Alle riunioni non possiamo che rilevare i prezzi dei mesi precedenti, peraltro acquisiti in solo due mercati del centro città – conclude Manganaro – a quel punto però se c’è stata speculazione si può solo prenderne atto: quello che serve a tutela del consumatore sono interventi a monte che solo una seria e attenta azione politica può determinare”.