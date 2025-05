Carlo Felice, Pirondini (M5s): “Ha ragione Salis, il contributo della Regione è tra i più bassi d’Italia”

Genova. “Apprendo da organi di stampa che un assessore regionale attacca Silvia Salis per aver giustamente annunciato che confermerà interamente il contributo comunale. A questo riguardo vorrei precisare alcune cose”, fa sapere il senatore del M5S Luca Pirondini.

“Prima cosa: il fatto che la Salis in caso di vittoria confermi il contributo del Comune al Carlo Felice è un fatto importante e rassicurante per i dipendenti della Fondazione. Capisco perfettamente che il centrodestra, che da mesi avvelena i pozzi tra i dipendenti parlando di “chiusura del teatro se vince il campo progressista” sia rimasto scottato da questa importante dichiarazione, ma se ne faccia una ragione”.

“La seconda: ⁠il fatto che Salis auspichi che il contributo della Regione si allinei al contributo del Comune denota, a differenza di chi attacca, ottima conoscenza delle difficoltà economiche della Fondazioni dovute, in buona parte, allo scarso contributo di Regione Liguria che a differenza di ciò che afferma l’assessore regionale è tra gli ultimi in Italia, addirittura uno dei più bassi. Per sapere chi mente e chi dice la verità basta leggere i bilanci, che sono pubblici e di semplice reperibilità”.

“Tre: confermare il contributo del Comune e auspicare un aumento di quello regionale è semplicemente dare seguito alla richiesta, formulata da anni, dal Collegio dei revisori della Fondazione stessa proprio a Regione Liguria. Siamo certi che l’assessore potrà reperire i numerosi verbali dai quali emergono queste ripetute richieste. E se cerca proprio bene, tra i verbali degli ultimi anni potrà anche trovare le numerose promesse, sempre disattese, proprio di Regione Liguria”.

“E infine: il bilancio della Fondazione, a livello locale, ha due priorità: conferma del contributo comunale e aumento a 5 milioni del contributo regionale. Silvia Salis ha dichiarato che una volta eletta Sindaca farà la propria parte a favore della principale Istituzione culturale della nostra città. Prendiamo atto che il centrodestra che governa la Regione, finiti gli attacchi personali figli della paura che anticipa la sconfitta, proprio non è in grado di fare lo stesso. Peccato