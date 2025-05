Piazza Caricamento, dal Comune un bando per l’assegnazione di due chioschi

Genova. Il Comune di Genova cerca persone che vogliano investire in nuove attività in piazza Caricamento, nello specifico in due chioschi che verranno assegnati per sei anni e contribuiranno – nelle intenzioni dell’amministrazione – a prevenire episodi di degrado e violenza, fungendo da presidio economico e sociale.

L’assegnazione prevede che i chioschi vengano installati al confine con i cancelli d’accesso all’area del Porto Antico, in prossimità dell’ufficio informazioni turistiche, “con dimensioni massime contenute ed entro la proiezione della Sopraelevata a terra”. I chioschi saranno destinati alla vendita e somministrazione di cibo e bevande, con l’esclusione di quelle alcoliche.

Il canone annuo del contratto è fissato in 1.491 euro, e le manifestazioni di interesse (da parte di chi ha già inviato una proposta già vagliata dal Comune) possono essere inviate sino alle 12 di giovedì 22 maggio.

L’esame delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte tecniche progettuali ed economiche sarà effettuato da un’apposita commissione esaminatrice. Obiettivo, come detto, favorire l’arrivo di nuove attività commerciali nella rinnovata piazza, teatro di numerosi episodi di violenza e spaccio.

L’ultimo la notte tra il 27 e il 28 aprile, quando un giovane tunisino di 17 anni è stato colpito con dei cocci di bottiglia alle spalle durante una lite con un gruppo di ragazzi senegalesi. Per il tentato omicidio è stato arrestato un 26enne.