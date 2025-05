Carcere di Marassi, intercettato pacco con venti cellulari e droga

Genova. Una ventina di telefoni cellulari e droga destinata ad alcuni detenuti del carcere di Marassi. È quanto conteneva il pacco intercettato dal personale di Polizia Penitenziaria in mattinata.

A dare la notizia è Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “L’attenta vigilanza dei Baschi Azzurri in servizio a Marassi ha portato all’immediato sequestro del pacchetto, anche se non è stato possibile fermare chi lo ha lanciato ma confidiamo nella visione delle telecamere di servizio”.

“Sono sempre più frequenti gli episodi di ritrovamenti di telefoni cellulari e droga all’interno delle carceri, grazie al lavoro della polizia penitenziaria che opera con pochi mezzi e scarse risorse umane – conclude Tristaino – È sempre più sentita l’esigenza di schermare gli istituti penitenziari liguri per evitare che i telefoni cellulari che vengono introdotti e detenuti illegalmente possano funzionare, come invece avviene oggi. Riteniamo che sia l’unica forma di prevenzione possibile, atteso che l’introduzione di uno specifico reato nel Codice penale non ha sortito gli effetti sperati”.