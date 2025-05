Capolinea: doppia presentazione per il nuovo romanzo di Bressanin

Genova. Doppia presentazione in poco più di una settimana per il nuovo romanzo di Davide Bressanin, il quarto pubblicato da Damster Edizioni.

Capolinea è un noir in cui Bressanin riprende i personaggi dei precedenti tre romanzi sempre editi da Damster: Alfredo “Fred” Sonetto e tutta l’Agenzia investigativa Sabato. In questo caso i personaggi indagano sulla scomparsa di nonna Angelica, ingaggiati con pochi euro dalla compagna di scuola della figlia di Fred.

Sarà l’inizio di guai molto seri che scoperchieranno l’impensabile. Un romanzo in cui non è facile capire chi sono i buoni e chi i cattivi.

Appuntamento oggi, 22 maggio, al Bar Moretti di piazza San Bernardo alle 18.30 e poi alla Casa di Quartiere di Certosa il 30 maggio alle 18.

Oggi possibilità per tutti i partecipanti di ordinare l’aperitivo durante la presentazione condotta dalla giornalista e scrittrice Emanuela Mortari.

Nel secondo incontro di venerdì 30 maggio ospite il disegnatore Massimo Pannocchia, che esporrà alcuni dei suoi lavori, più alcune sorprese legate ai romanzi dell’Agenzia Sabato. Saranno presenti anche la cuoca Mirna Greppi e il pasticcere Luciano Odicino, che in tempo reale si cimenteranno con la preparazione del rinfresco finale da servire a tutti i partecipanti. Anche questo secondo appuntamento sarà presentato da Emanuela Mortari.

L’autore

Davide Bressanin è nato a Genova il 27 febbraio del 1977 per molti anni si è occupato di comunicazione. Attualmente lavora per il Comune di Genova.

Autore della tetralogia dedicata a Fred Sonetto e Agenzia Investigativa Sabato composta da cRimini (2020, Premiato al Giallo Festival 2020), Cortocircuito (2022) e Cattiva Memoria (2023), tutti pubblicati da DAMSTER EDIZIONI.

Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Come piace a me (vincitore del concorso letterario Ennepilibri).

Il racconto Come il cielo ha vinto il premio letterario In Edita 2006 (pubblicato in un volume antologico).

Per tre anni consecutivi ha vinto la selezione regionale del Premio Letterario Nazionale LA GIARA, indetto dalla RAI, e ha rappresentato la Liguria alle finali nazionali con i romanzi: A fior di Pelle (2012), Voglio una vita tranquilla (2013), Blumùn (2014).

Nel 2008 ha firmato la regia de I Falchetti, documentario su una squadra di calcio di atleti disabili.

Per più di 10 anni è stato responsabile del settore Ufficio stampa e comunicazione di Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse di Genova.

In precedenza ha collaborato con Genova Film Festival, Journal Europa, Telenord, Genoa CFC, Settimana Sport, X-Science Cinema tra scienza e fantascienza, Festival Internazionale Reportage Ambientale e Rassegna Nuovo Cinema Europeo.