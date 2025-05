Cantieri autostradali, parte la “tregua” estiva per i fine settimana: restano i lavori tra Recco e Nervi ma ridotti

Genova. Al via nel week end la misura, anticipata di circa un mese rispetto agli anni precedenti, dello smontaggio dei cantieri autostradali più impattanti tutti i fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo.

Prosegue dunque l’attuazione del piano varato dal tavolo tecnico di confronto sulla programmazione dei cantieri autostradali coordinato da Regione Liguria e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i rappresentanti di Anci, Comune di Genova, Anas e delle tre società concessionarie per le tratte di competenza (Aspi, Autostrada dei Fiori e Concessioni del Tirreno).

“Dopo la lunga pausa legata alle festività pasquali e ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio – ricorda l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone – lunedì scorso sono riprese le complesse attività di manutenzione e adeguamento della nostra rete autostradale, secondo la serrata programmazione stabilita dal Mit, proprietario dell’infrastruttura. Grazie al tavolo tecnico attivato ormai da alcuni anni e convocato periodicamente, quest’anno siamo riusciti ad anticipare di circa un mese, a partire da maggio anziché da giugno, la sospensione dei cantieri nei fine settimana, per agevolare gli spostamenti legati soprattutto ai flussi turistici verso le nostre Riviere”.

Sulle tratte di competenza di Aspi fino al 17 maggio fa eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico. Inoltre sempre sulle tratte Aspi, per la festività del 2 giugno è inoltre previsto un ulteriore alleggerimento dei cantieri più impattanti su tutta la rete ligure dal 29 maggio al 3 giugno, con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia.

Per quanto riguarda le tratte di competenza di Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori, sull’A10 Savona – Ventimiglia è stata adottata la misura che prevede già da questo fine settimana la rimozione di tutti i cantieri tra Savona e Albenga.

Sulla limitrofa A6 Torino – Savona, stanno volgendo al termine i cantieri di ricostruzione di 4 viadotti tra Millesimo ed Altare in direzione Savona. Da fine giugno sarà quindi possibile nei fine settimana e durante le ore di maggior traffico percorrere l’intera autostrada verso il mare disponendo di 2 corsie di transito, come già avvenuto durante i ponti appena trascorsi nella direzione opposta. Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per condividere il piano di lavorazioni nei mesi estivi fino all’autunno.