Stop alla cannabis light, chiude la Say Farm di Arenzano: 19 persone perdono il lavoro

Arenzano. La Sayfarm di Arenzano è costretta a chiudere i battenti: la prima conseguenza sono 19 licenziamenti. A denunciare il caso sono i sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil che hanno prontamente chiesto alle istituzioni un incontro per sottoporre la delicata situazione che vede coinvolta l’azienda del ponente genovese. Il motivo? A seguito dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, la ditta ha dovuto sospendere la produzione di canapa industriale.

Il provvedimento del governo Meloni introduce infatti il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. In pratica si tratta dello stop alla cosiddetta cannabis light. Le sanzioni sono quelle previste dal testo unico degli stupefacenti. Il divieto non si estende ai semi e ai derivati della canapa alimentare (olio, farine, proteine) e ai prodotti destinati alla cosmesi.

L’azienda di Arenzano coinvolge 19 dipendenti ma a livello nazionale si stimano in 30mila i lavoratori coinvolti dalle conseguenze dell’entrata in vigore del decreto. La Sayfarm ha interrotto la sua attività e ha licenziato i dipendenti, alcuni dei quali rischiano di trovarsi senza ammortizzatori sociali.

“La maggior parte delle maestranze ha il contratto agricolo e non ha diritto alla Naspi e ciò significa restare diversi mesi senza nessuna entrata e senza che siano applicabili le procedure per la cassa integrazione” spiegano da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.

I sindacati hanno quindi incontrato l’assessore regionale Ripamonti e quello comunale Mascia per chiedere soluzioni che garantiscano un reddito ai dipendenti, anche facendo ricorso ad ammortizzatori sociali straordinari e per verificare la possibilità di prospettive per il futuro aziendale.