Campionati nazionali di logica, studenti genovesi vicecampioni nazionali: 2° e 4° posto per le Immacolatine di via Semeria

Trento. Sono genovesi i vice-campioni nazionali che hanno concorso per il 12° titolo del Campionato Studentesco dei Giochi Logici. Frequentano l’Istituto Immacolatine di Via Semeria e hanno preso parte al campionato insieme ad altri loro compagni. Ben 4 le squadre genovesi che si sono classificate lo scorso Febbraio per le finali nazionali tenutasi al Liceo Galileo Galilei di Trento sabato 10 maggio. Ha vinto l’Istituto Comprensivo Linussio-Matiz di Paularo (UD) ma per le Immacolatine c’è stata una bella sorpresa: sono state ben due le squadre premiate!

Seconda classificata la compagine formata da due ragazzi e due ragazze tutti di terza media: Chiara Pichetto, Silvia Beltrami, Lorenzo Canobbio e Leonardo Caropreso (“L’ultimo Scacco” il nome che hanno scelto. Hanno risolto correttamente tutti gli schemi della gara e sono arrivati secondi solo per il tempo di consegna), mentre sono arrivati quarti “Gli ultimi” (nome che andrebbe sicuramente rivisto, hanno commentato gli organizzatori durante la premiazione), squadra di composizione mista e variegata: Costanza Puddu (3 media), Chiara Oddi (2 media), Giulia Colò (1 media), Tommaso Iuliano (1 media).

A guidarli e prepararli con un programma intensivo di allenamenti, il professor Andrea Macco, che da diversi anni si occupa di gare di Matematica e Logica (autore anche di alcuni testi di allenamento). “E’ stato bello vedere ben due squadre chiamate a premiazione: non ce lo aspettavamo! O meglio, in cuore ci speravo, ma quando si arriva a livelli così alti non si sa mai come può finire… Basta un errore in uno degli schemi e la partita è compromessa”. Così ha commentato il prof., aggiungendo: “I nostri ragazzi hanno tenuto la mente fredda e seguito le tattiche di gioco che avevamo preparato. Sono scesi in campo per 75 minuti concentrati e carichi: quando si uniscono talento, affiatamento e qualche skill specifica, ecco che le cose funzionano!”

Per i ragazzi l’esperienza è stata bella ed entusiasmante, segno che anche con la matematica e la logica ci si può divertire molto. Alberto Fabris con l’Associazione TETRAPYRAMIS® organizza questi campionati da 12 anni. Le scuole che aderiscono sono ormai molte in tutta Italia. Alla finale di Trento c’era chi arrivava da Bari e da Roma, molti dalla Lombardia e dal Veneto, ma anche Toscana, Emilia, Piemonte, Friuli, Trentino e, ovviamente, Liguria. Le gare di qualificazione si tengono sempre in inverno e, a differenza di altri campionati, permettono a ogni Scuola di iscrivere anche più squadre, ognuna composta da 4 persone. L’intento di Fabris è quello di far collaborare davvero i ragazzi, risolvendo schemi logici (alcuni nascono come varianti del Sudoku, altri da lui stessi ideati) tra loro inter-connessi. Le regole dei giochi sono semplici, ma senza l’uso della logica non si fa molta strada. E così, da diversi anni, L’Istituto Santa Maria Immacolata di Via Semeria porta avanti dei corsi pomeridiani di preparazione specifica in cui il professor Macco insegna ai ragazzi come affrontare gli schemi, ma soprattutto, a come sbloccare la mente con la logica, nella sfida della collaborazione. Non sempre si riesce a vincere, ma quest’anno l’obiettivo è stato pienamente raggiunto!