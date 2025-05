Genova. Ancora un’altra giornata di passione sull’autostrada A10 per gli automobilisti che, da Savona, tentano di raggiungere Genova percorrendo l’autostrada A10.

Dopo il camion a fuoco di ieri, infatti, anche questa mattina il tratto è bloccato tra Genova Pegli e Aeroporto a causa di un incidente che ha coinvolto un Tir.

Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed alcune escoriazioni: è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Nel momento in cui scriviamo (ore 10.30), il tratto tra Pegli e Arenzano è chiuso e all’interno si registrano 6 km di coda in direzione del capoluogo. Agg. ore 10.50: La coda tra Varazze e Pegli, prima del tratto chiuso, ha raggiunto i 2 km. Coda anche tra Masone e il bivio A10/A26.

Camion ribaltato in A10

Diversi mezzi hanno deciso in autonomia di fare inversione e tornare indietro contromano, come testimoniato sia da alcune fotografie qui sopra che dal video qui sotto, postato sul gruppo Facebook “Bella Liguria”.