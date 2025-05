Approvato il calendario scolastico 2025/26, in Liguria si torna a scuola il 15 settembre e si finirà l’11 giugno

Genova. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Scuola, ha approvato il calendario scolastico 2025/2026 della Liguria.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado saranno 206. Si ridurranno a 205 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cittadino cada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

“La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado suonerà lunedì 15 settembre, e le lezioni termineranno giovedì 11 giugno, con l’eccezione della scuola dell’infanzia, per cui la fine dell’attività sarà il 30 giugno – precisano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora alla Scuola Simona Ferro – si tratta di una data di inizio in linea con la tradizione della nostra regione, scelta con il parere favorevole del comitato regionale per l’Istruzione e la formazione, dell’ufficio scolastico regionale e di Anci”.

Il calendario 2025/26, oltre ai consueti periodi di sospensione per le festività natalizie e pasquali e a quelli relativi alle festività civili di primavera, introduce due giorni di festa a ridosso del Carnevale, il 16 e 17 febbraio 2026, in un momento altrimenti solitamente privo di pause significative.

Le lezioni sono sospese in queste occasioni: tutte le domeniche; il 1° novembre (Festa di Ognissanti); l’8 dicembre (Festa dell’Immacolata); dal 22 al 6 gennaio compresi (vacanze natalizie ed Epifania); il 16 e 17 febbraio (Carnevale); dal 2 al 6 aprile compresi (vacanze pasquali); il 25 aprile (Festa della Liberazione); il 1° maggio (Festa del Lavoro); nei giorni dell’1 e 2 giugno (Festa della Repubblica e relativo ponte); eventualmente, nel giorno dedicato al santo patrono cittadino.

Gli istituti, nel rispetto del limite minimo regionale di 200 giorni di lezione annui e del monte ore previsto per le singole discipline, possono sospendere le attività per ulteriori tre giorni, purché la modifica al calendario scolastico sia debitamente motivata, deliberata dai rispettivi istituti scolastici e comunicata alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.

Inoltre, saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni: per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, in data necessariamente antecedente a quella fissata per l’esame di Stato; per le classi degli istituti scolastici che hanno aderito alla sperimentazione della “Filiera formativa tecnologico-professionale”, quale misura funzionale alla realizzazione di tale nuova tipologia di percorso di studi articolata su quattro anni anziché cinque; per specifici progetti finalizzati all’istruzione degli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dalle competenti istituzioni scolastiche.