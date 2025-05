Calcio a 5: Maccan Prata e CDM Futsal, un pareggio che lascia tutto in bilico

Prata di Pordenone. Fuori i secondi, finalmente ci siamo, si entra nel vivo della stagione. D’ora in poi è tassativamente vietato sbagliare: iniziano i playoff. La gara d’andata del primo turno mette di fronte CDM Futsal e Maccan Prata. I genovesi, reduci da un girone di ritorno praticamente perfetto, hanno chiuso la regular season al terzo posto alle spalle del Mantova, volato direttamente in Serie A, e dell’altra corazzata MestreFenice. Il Maccan però non ha certo demeritato, centrando i playoff nella stagione di debutto in Serie A2 Elite. Ora però è tempo di far vedere di che pasta si è fatti, andandosi a prendere quel sogno che nessuno vuole nominare ma che tutti inseguono. Oggi si gioca a Prata di Pordenone, fra sette giorni il match di ritorno a Campo Ligure.

Per questo primo atto della doppia sfida, mister De Jesus si affida in partenza al quintetto composto da Politano, Ortisi, Boaventura, Da Silva e Foti. Risponde il Maccan con Verdicchio fra i pali, Chilelli, Zecchinello, Del Piero e Spatafora. La prima occasione arriva al 5′ con il tiro di Boaventura che non trova però il bersaglio grosso. Il Maccan va poi vicino al goal al 7′ con il rasoterra mancino di Ben Lamrabet che Politano disinnesca con un gran riflesso, mettendo in angolo. Al 9′ ci prova anche Ricci che prima prova a disorientare con le sue finte il marcatore diretto e poi lascia partire un sinistro a mezz’altezza che sfila sul fondo non di molto. La gara però è molto equilibrata e, per diversi minuti, le due squadre sembrano annullarsi a vicenda. Almeno fino al 14′ quando Foti, in contropiede, ha l’opportunità di battere a rete ma la sua conclusione viene ribattuta da Verdicchio perfettamente posizionato.

La prima vera grande occasione la mette sul tabellino il Maccan con Girardi che al 16′ non ci pensa due volte e lascia partire un gran sinistro che sibila a due dita dall’incrocio dei pali. La CDM replica subito con Da Silva che lascia partire una botta dal limite dell’area, chiamando Verdicchio al primo vero intervento della sua serata. La gara alla fine si sblocca il Maccan al 18′ con l’angolo a servire Marcio Borges, girata a premiare il taglio di Martinez sul secondo palo, alle spalle di Politano, che non può proprio arrivarci. La CDM accusa un po’ il colpo e poco dopo Marcio Borges lascia partire un gran destro che Politano riesce ad alzare sopra la traversa, facendo vedere il perché in tanti lo considerano uno dei portiere più promettenti e capaci di questa Serie A2 Elite. A 19 secondi dalla fine però la formazione genovese va vicina al pareggio con il tiro di Boaventura dalla fascia sinistra ma Verdicchio riesce a bloccare, seppur con un pizzico di fortuna. All’intervallo, è avanti 1-0 il Maccan Prata.

La ripresa si apre con un’ottima occasione per i padroni di casa: Boaventura in fase d’impostazione si fa rubare palla da Girardi, che s’invola verso la porta di Politano ma, per fortuna della CDM, da quelle parti gravita Da Silva che contrasta il giallonero, impedendogli di calciare in porta in maniera semplice e la palla termina sul fondo. Al 5′ ci prova Moragas con una girata dal dischetto del rigore che però trova ancora un prontissimo Verdicchio. Sul ribaltamento di fronte è Chilelli ad avere la palla buona ma apre troppo il suo mancino, sull’uscita di Politano e la palla carambola out. Incredibile però l’occasione che la CDM spreca al 9′: Ricci fa tutto benissimo, dalla banda di sinistra si accentra e calcia, trovando la respinta corta di Verdicchio. La palla rimbalza dalle parti di Ortisi che, da una manciata di metri, alza troppo la mira e grazia il portiere del Maccan. E’ solo la prova generale del goal del pari che arriva al 10′: gran contropiede ben orchestrato da Ortisi che apre il campo per Boaventura. Il numero 10 manda al bar un paio di avversari, si accentra e fa secco Verdicchio con un pallone preciso a mezz’altezza.

Il Maccan però non ci sta e, nel giro di una manciata di secondi, confeziona due ottime occasioni. Nella prima, la palla viene respinta sulla linea da Zecchinello che, involontariamente, toglie della porta il tiro a colpo sicuro di un compagno, poi è lo stesso Zecchinello a calciare ma Politano respinge coi pugni. La partita però si è improvvisamente accesa. Al 13′ Ricci può scaricare il destro, sfiorando il palo con Verdicchio ormai fuori causa. Proteste (seppur timide) della CDM al 18′ quando Avellano sfodera un gran mancino che s’infila sotto l’incrocio dei pali ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per comandare la rimessa laterale in favore del Maccan. La palla era uscita e la prodezza del giovane numero 8 non conta. E’ l’ultima vera emozione di questa gara d’andata, che si chiude sul punteggio di 1-1 e che quindi lascia tutto in perfetta parità in vista della partita di ritorno, in programma venerdì prossimo alle 20.30 al Palasport di Campo Ligure.

Ecco il tabellino del match:

MACCAN PRATA: Bernardi, Martinez, Marcio Borges, Chilelli, Del Piero, Girardi, Spatafora, Khalil, Zecchinello, Verdicchio, Franceschet, Ben Lamrabet. All. Sbisà.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Zanello, Ricci, Foti, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Finotti di Rovigo e Di Gregorio di Catania – CRONO: Rimpici di Treviso.

RETI: 18.23pt Martinez, 10.31st Boaventura.

NOTE: Ammoniti Zanello e Del Piero a 13.59pt, Spatafora a 7.40st, Avellano a 8.34st, Foti a 18.28st.