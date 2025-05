Calcio a 5: la CDM Futsal batte 5-2 il Maccan e approda in semifinale playoff

Campo Ligure. Sette giorni dopo, ancora una di fronte all’altra a contendersi il biglietto d’accesso alle semifinali playoff. CDM Futsal e Maccan Prata ripartono dall’1-1 maturato nella gara d’andata e lo fanno in quaranta minuti (salvo supplementari) che si preannunciano di fuoco. I padroni di casa partono col quintetto formato da Politano, Foti, Ortisi, Da Silva e Boaventura. Risponde il Maccan con Bernardi, Del Piero, Martinez, Chilelli e Marcio Borges. Parte forte la CDM con Boaventura che, per due volte, prova il tiro ma trova in entrambe le occasioni un Bernardi attentissimo sulla propria strada. Il giovane portiere giallonero sventa la minaccia ma al 4’ non può arrivare sul tiro del numero 10 brasiliano che però si stampa sulla base del palo.

La gara si sblocca al 10’: Da Silva si accentra, sfruttando il blocco di Foti, gran sinistro dalla distanza che fulmina Bernardi. Lo svantaggio suona come una sveglia per il Maccan che, da questo momento, alza decisamente i giri del proprio motore, pur non riuscendo ad andare al tiro in maniera convincente. Ne risulta uno spezzone di gara piuttosto bloccato, almeno fino all’ultimo giro di lancette, quando uno scambio al limite fra Ben Lamrabet e Girardi manda al tiro il numero 80 giallonero, botta secca a fil di palo e Politano è battuto. Si va quindi al riposo sul punteggio di 1-1.

La CDM esce dagli spogliatoi con la grinta della belva ferita, dopo il pareggio subito a fil di sirena e dopo appena 35 secondi va in rete con capitan Ortisi, abile e lesto a mettere a frutto il tiro al volo di Da Silva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tocco da due passi, sul secondo palo e palla in rete. Al 5’ è Ricci a inventarsi la giocata, con il tacco per Moragas, palla a Boaventura che calcia ma, ancora una volta, scheggia il palo con Bernardi battuto. La conta dei legni non finisce qui: al 9’ ancora Ricci, stavolta in contropiede, si presenta solo davanti a Bernardi, lo supera aprendo il destro ma la palla centra il palo e torna docile fra le braccia del portiere giallonero. Come se non bastasse, all’11 anche Avellano si iscrive al club: Foti lo serve al limite dell’area avversaria, stop e tiro che sbatte sulla traversa e finisce sul fondo.

E’ il momento di massima pressione CDM, condito da altre due occasioni per allungare ancora. La prima con Ortisi e la seconda con Ricci ma fra la squadra ligure e il goal c’è sempre l’ottimo portiere friulano. E quando non ci arriva lui (ma solo perché Sbisà si gioca il portiere di movimento) ci pensa Girardi: contropiede di Foti, palla per Boaventura che mette nel mirino la porta sguarnita ma trova la testa del pivot che devia quel tanto che basta a mandare il pallone sulla traversa.

Foti e Boa di nuovo protagonisti poco dopo ma stavolta il risultato sorride alla formazione di casa: rimessa laterale battuta in fretta dal numero 69, piattone chirurgico del brasiliano e palla in rete per il 3-1. Al 17’ Foti decide anche di mettersi in proprio e firma, in contropiede, il 4-1. Al 18’ la fiammata che riaccende qualche speranza giallonera, con il tapin ravvicinato di Chilelli che fa 4-2. A chiudere i conti ci pensa Ricci, al 19’, inventandosi un eurogoal e andando a incastrare la palla sotto l’incrocio del palo più lontano, per il definitivo 5-2.

Il Maccan saluta una stagione che l’ha vista assoluta protagonista, meritando il titolo di rivelazione del girone, la CDM prosegue il proprio cammino all’inseguimento del sogno promozione. Ora ci sono le semifinali.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Parodi, Zanello, Ricci, Foti, Politano. All. De Jesus.

MACCAN PRATA: Bernardi, Martinez, Marcio Borges, Chilelli, Del Piero, Spatafora, Khalil, Zecchinello, Verdicchio, Franceschet, Ben Lamrabet. All. Sbisà.

ARBITRI: Galasso di Aprilia e Galanti di Pescara – CRONO: Chirvasuta di Monza.

RETI: 10.32pt Da Silva, 19.18pt Ben Lamrabet, 0.35st Ortisi, 17.11st Boaventura, 17.48st Foti, 18.30st Chilelli, 18.59st Ricci.

NOTE: Ammoniti 13.42pt Foti, 15.09pt Zecchinello, 2.30st Chilelli.