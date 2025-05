Calcio a 5, CDM Futsal e MestreFenice danno spettacolo: la semifinale d’andata finisce 3-2

Campo Ligure. Ottanta minuti più eventuali supplementari per decretare chi, fra CDM Futsal e MestreFenice, volerà in finale e potrà continuare a cullare il sogno Serie A. In campionato, i mestrini hanno chiuso con 11 punti in più ma qui, oggi, tutto si azzera e le classifiche non contano più nulla o quasi, contano solo energie che puoi ancora mettere sul parquet, dopo una stagione lunga e dispendiosa. Contano però soprattutto le motivazioni, la voglia che ti spinge a dare il massimo e anche di più, proprio quando ogni tuo muscolo chiede pietà.

Il primo atto della doppia sfida vede la CDM partire col quintetto composto da Politano, Foti, Boaventura, Da Silva e Ortisi. Il MestreFenice risponde con Di Odoardo in porta, Bui, Crescenzo, Vailati e Pires. Il primo pericolo lo porta la CDM con il contropiede orchestrato da Simone Foti, palla larga per Da Silva che di prima intenzione prova a sorprendere il portiere ma la palla sfila di poco sul fondo. Al 6’ l’equilibrio si rompe: Maltauro riconquista palla nella propria metà campo, non trova compagni con cui dialogare e allora decide di fare tutto da solo e lo fa benissimo: prima salta Boaventura poi con una finta manda fuori giri Politano e quindi deposita in rete il pallone dell’1-0.

La CDM impiega qualche minuto a reagire ma, al 13’, va vicinissima al pareggio con Schettino che, dalla distanza, prova il tiro. Di Odoardo vola e salva la propria porta, sventando anche la deviazione velenosa di Maltauro, pochi metri davanti a lui. Al 15’ però la CDM trova il meritato pari con capitan Ortisi che sfrutta alla perfezione il tiro di Boaventura, chiude benissimo sul secondo palo e insacca da due passi. La prima frazione si chiude poco dopo, col tiro di Marco Boaventura che costringe Di Odoardo a smanacciare un pallone potente ma piuttosto centrale. Si va quindi al riposo sull’1-1.

Nella ripresa, il MestreFenice parte fortissimo e dopo appena 42 secondi passa in vantaggio con il piattone di Bui che fulmina Politano e riporta avanti gli ospiti. La CDM però non ci sta e inizia ad assediare la porta di Di Odoardo, chiamando il giovane portiere agli straordinari prima con Boaventura, poi con Ortisi e infine con Da Silva. In tutte e tre le occasioni, Di Odoardo sfodera interventi da campione, candidandosi con forza al ruolo di migliore in campo. Nemmeno lui però può nulla al 4’ quando Boaventura guadagna campo e trova l’angolino basso e infila in rete la palla del 2-2.

Nemmeno il tempo di battere dal centro che il MestreFenice manda la sua risposta: gran tiro di Bui e grandissima replica di Politano che vola a mettere in angolo. Ancora il numero 95 protagonista poco dopo, stavolta sul tiro di Bordignon. Al 10’ la CDM mette il naso avanti: ci pensa Ricci a trovare il varco giusto fra una selva di gambe, Di Odoardo non vede partire il tiro e non può arrivarci. Esplode il Palasport di Campo Ligure.

Al 17’ arriva anche l’occasione che potrebbe davvero spostare gli equilibri di questa doppia sfida: azione insistita della CDM, con Ortisi che parte in contropiede, serve Da Silva sulla destra ma Di Odoardo para il primo tiro del brasiliano. Palla per Ricci che prova ma anche lui viene murato, interviene allora Ortisi ma il capitano della CDM viene sgambettato al momento del tiro: è rigore. Dal dischetto va lo stesso Ortisi ma Di Odoardo si trasforma in Superman e nega al capitano la gioia del poker. L’assalto finale, incredibile a dirsi, è di marca CDM, con Di Odoardo chiamato a negare il goal prima a Da Silva e poi ancora a Ortisi. Il risultato non cambia più: fra sette giorni a Mestre, per la gara di ritorno, si ripartirà dal 3-2.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Zanello, Ricci, Foti, Politano. All. De Jesus.

MESTREFENICE: Di Odoardo, Yaghoubian, Bordignon, Vailati, Pires, Ruzzene, Maltauro, Crescenzo, Moscoso, Bui, Bebetinho, Origgi. All. Mastrogiovanni.

ARBITRI: D’Addato di Barletta e Simone di Napoli – CRONO: Riggio di Nichelino.

RETI: 6,34pt Maltauro, 15,26pt Ortisi, 0,32st Bui, 3,57st Boaventura, 9,54st Ricci.

NOTE: Ammoniti 5,52pt Pires, 14,30pt Foti, 5,11st Bui, 6,30st Schettino, 6,39st Prtisi e Yaghoubian, 10,56st Da Silva, 19,30st Ricci.