Cade dal sentiero e finisce sugli scogli ma è una esercitazione congiunta di vigili del fuoco e soccorso alpino

Genova. Si è svolta oggi, una complessa manovra di soccorso a Cala dell’Oro sul promontorio di Portofino. Il soccorso ha simulato una persona politraumatizzata che doveva essere soccorsa.

Dopo un primo tratto, fatto con una speciale barella da soccorso in ambienti impervi, che permette il trasporto sulla spalle, è stato approntata una calata dagli uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Giunta la barella sulla riva, sono stati i Vigili del Fuoco abilitati come soccorritori acquatici, a trasportare via mare il ferito fino alla motovedetta della Capitaneria di Porto, che lo attendeva per il trasporto al porto di Santa Margherita Ligure e la consegna al personale del 118.

Questa manovra è stata una buona occasione per migliorare la sinergia fra i vari enti che si occupano di soccorso.