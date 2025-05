Busalla, 24enne investita sulle strisce sfonda il parabrezza dell’auto: in codice rosso all’ospedale

Busalla. Una ragazza di 24 anni è stata investita nel primo pomeriggio in via Vittorio Veneto, la strada principale che attraversa l’abitato di Busalla, ed è finita in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

La giovane stava attraversando la strada sulle strisce ed è stata centrata da un’auto che sopraggiungeva, sfondando il parabrezza.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Busalla con l’automedica del 118 e i carabinieri.

Nonostante l’impatto con la vettura, la ragazza, visitata dal personale sanitario, aveva riportato solo lesioni al braccio. In ogni caso, vista la dinamica dell’incidente, è stato deciso il trasporto d’urgenza all’ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso.