Borgoratti, incidente in via Posalunga: auto finisce contro un semaforo e lo abbatte

Genova. Incidente spettacolare, per fortuna senza conseguenze gravi, questo pomeriggio in all’incrocio tra via Posalunga e via Timavo nel quartiere genovese di Borgoratti.

Due auto si sono scontrate e una vettura ha terminato la sua corsa contro un palo del semaforo, abbattendolo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

Secondo i primi dati raccolti dagli agenti, all’origine dello scontro non ci sarebbe l’elevata velocità. L’esatta dinamica rimane tuttavia da accertare.