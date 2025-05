Bonelli e Fratoianni a Genova per Silvia Salis: incontro sulle fonti rinnovabili

Genova. La necessità di aumentare la produzione energetica da fonti rinnovabili sarà il tema al centro dell’evento organizzato domani sabato 17 maggio alle 12 da AVS nella sede di Music for Peace in via Balleydier a Genova. All’incontro “L’energia del dissenso” parteciperanno la candidata sindaca Silvia Salis, che si confronterà sull’argomento con Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.

Interverranno Angelo Tartaglia, professore emerito di Fisica del Politecnico di Torino, Elena Putti, presidente della Comunità energetica rinnovabile CER Sole, Andrea Cavalleroni, analista energetico esperto di transizione energetica, Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, Simona Cosso, candidata presidente del Municipio Centro-Est, Andrea Bassoli e Lorena Lucattini, candidati di AVS alle elezioni comunali.

“Organizzare questo evento è anzitutto un onore, ma soprattutto un’esigenza della città: dobbiamo riportare il tema energetico al centro delle nostre politiche sociali e ambientali”, dichiara Andrea Bassoli.

“La transizione energetica è già in corso e il Comune di Genova non può rimanere a guardare gli operatori economici che la stanno facendo: deve, come Amministrazione, favorire lo sviluppo economico e porre al centro le esigenze della cittadinanza, quali ad esempio respirare un’aria migliore e avere bollette più basse”, sottolinea Bassoli.