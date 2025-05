Genoa, chiusura da urlo: 3-1 al Bologna con doppietta di Lorenzo Venturino

BOLOGNA-GENOA 1-3 (64′ Orsolini; 17′ Vitinha, 26′, 42′ Venturino)

90’+4′ Finisce qui! Il Genoa chiude il campionato con tre punti

90+3′ Orsolini a terra in area su contrasto con Martin: il giocatore genoano non commette fallo perché fermo prudenzialmente per non commettere ingenuità. Si avvicina la vittoria per il Grifone.

90’+1′ Sommariva ancora decisivo! Parata su Casale, si resta sul 3-1 con il Bologna che sta tentando in tutti i modi di trovare il gol del 3-2.

90′ Quattro minuti di recupero.

88′ Giallo per Lucumi: finale teso al Dall’Ara.

86′ Ottimo intervento di Sommariva che alza sulla traversa la conclusione di Cambiaghi: che intervento del portiere rossoblù! Ammonito poi Calabria tra le fila del Bologna.

85′ Palla ben messa da Sabelli per De Winter che spedisce fuori di poco di testa.

81′ Dentro Cornet, fuori Norton Cuffy: chiude i cambi Vieira.

80′ Fuori Freuler, dentro Fabbian nel Bologna.

79′ Ammonito Orsolini nel Bologna, Onana nel Genoa.

72′ Il Bologna prova a trovare il gol che riaprirebbe totalmente la partita. Il Genoa punta a mantenere equilibrio fino alla fine.

64′ Orsolini! Il gol del 3-1: stop di petto, traversa/rete: il Bologna segna.

63′ Triplo cambio per il Genoa: fuori Siegrist, Vitinha, Venturino,, Bani dentro Sommariva (esordio stagionale), Ekuban, Ekhator e Sabelli.

56′ Colpo di testa di De Silvestri bloccato da Siegrest. Dentro Cambiaghi, fuori Castro nel Bologna.

53′ Palla tagliata di Castro che sembra destinata a diventare un assist perfetto ma Ferguson non riesce ad arrivare ad impattare per il gol del 3-1.

51′ Muro di Masini sul tiro di Ndoye: il Bologna cerca il gol per potersi sbloccare. Ammonito anche Lykogiannis, questa volta tra le fila bolognesi.

50 Primo ammonito tra le fila genoane: è Otoa.

49′ Bologna sottotono e il Genoa ne vuole approfittare per mantenere l’inerzia dalla propria parte.

Fuori Holm e Aebischer, dentro De Silvestri e Pobega: cambia subito Italiano. Rimane invariato l’undici genoano: si riparte!

Secondo tempo

Il Genoa all’intervallo è avanti 3-0 al Dall’Ara di Bologna. Una prestazione maiuscola degli uomini di Vieira che, dopo una partenza a razzo di quelli di Italiano, trovano le misure e riescono ad imporsi in campo sfruttando con maturità tutte le situazioni avute. Al 17′ arriva il vantaggio con Vitinha: l’attaccante portoghese calcia al volo dal limite capitalizzando il passaggio da assist man vero di Martin. E poi a spiccare, ovviamente, la doppietta del talento arenzanese classe 2006 Lorenzo Venturino all’esordio da titolare. Il primo al 26′, una grande conclusione da fuori, poi il secondo al 42′ che è un tap-in su generoso pallone dato proprio da Vitinha. Un calo importantissimo quello dei bolognesi, che partiranno con due sostituzioni alla ripresa per provare a entrare in partita.

45′ Primo tempo che si chiude con una situazione dubbia: Ndoye reclama un contatto con Vitinha in area che sembrava esserci, ma non per il direttore di gara. Finisce 3-0 la prima frazione: è un ottimo Genoa, è un enorme Lorenzo Venturino.

42′ Doppietta di Venturino! 3-0 Genoa! Sbavatura del Bologna, Vitinha recupera è serve in mezzo il classe 2006 che deposita in rete la sua doppietta personale. Incredulo il giovanissimo rossoblù!

37′ Che partita sta facendo Venturino! Recupero palla fondamentale, che poi permette a Masini di avviarsi in avanti con Aebischer a trattenerlo: giallo per lui.

35′ Bologna ora in difficoltà dopo il doppio svantaggio, Il Genoa gestisce con maggiore fiducia, o meglio, “confiance” come direbbe il tecnico rossoblù.

26′ Venturino! Il gol all’esordio! Controllo di grande qualità per il classe 2006 che gestisce benissimo e calcia da fuori superando Ravaglia: primo gol in Serie A e tantissima emozione per lui, abbracciato dai suoi compagni.

22′ Aebischer prova il tiro da fuori sugli sviluppi del contropiede dei suoi: blocca Siegrist, pallone rasoterra di facile presa.

17′ Vitinha! Passa il Genoa! L’attaccante portoghese calcia al volo dal limite capitalizzando il passaggio da assist man vero di Martin. Gol bellissimo, poi l’abbraccio con capitan Badelj, che lascerà il club rossoblù a fine stagione.

14′ Vitinha serve in profondità Messias che si trova in una posizione molto invitante, con Ravaglia costretto ad uscire ed evitare al calciatore genoano di andare verso la porta con facilità. Inizia ad uscire fuori il Genoa.

12′ Decima partita consecutiva per Patrizio Masini: una crescita esponenziale del mediano rossoblù premiata da Vieira nel corso della sua gestione.

9′ Grande ritmo del Bologna che tiene il Genoa nella propria metà campo attaccando con intensità e rapidità.

6′ Sinistro di Orsolini a giro murato da Otoa.

5′ Partenza in avanti per il Bologna, spinto dal proprio pubblico che lo ha omaggiato prima del fischio d’inizio. Più guardinga la squadra di mister Vieira.

2′ Primo squillo del Bologna. Palla recuperata in pressione che favorisce Ndoye che dal limite tenta la conclusione a giro: sfera che non centra lo specchio, ma era un tentativo interessante per il match winner della Coppa Italia contro il Milan dello scorso 14 maggio.

Dopo il minuto di raccoglimento in memoria del pugile Nino Benvenuti e l’ex gloria bolognese Bruno Capra, si parte al Dall’Ara!

Primo tempo

Le formazioni:

Bologna: Ravaglia, Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ndoye, Ferguson, Ndoye; Castro.

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Beukema, Calabria, De Silvestri, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Popega, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez. Pedrola.

Allenatore: Italiano.

Genoa: Siegrist, De Winter, Otoa, Bani, Martin; Onana, Masini; Norton-Cuffy, Venturino, Messias; Vitinha.

A disposizione: Leali, Sommariva, Ahanor, Badelj, Cornet, Ekhator, Ekuban, Frendrup, Kassa, Pinamonti, Sabelli, Scaglione, Thorsby, Zanoli.

Allenatore: Vieira.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Assistenti: Mondin di Treviso e Belsanti di Bari.

Quarto uomo: Massimi di Termoli.

VAR: Pezzuto di Lecce.

AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Bologna. Al Dall’Ara si chiude la stagione 2024-2025 del Genoa. Con il mantenimento della categoria diventato col tempo mai in discussione, la squadra di Patrick Vieira ha poi iniziato a lavorare anche in prospettiva tenendo d’occhio diversi giovani dalla cantera rossoblù. E oggi il tecnico francese ne lancia un altro dal primo minuto: è il turno di Lorenzo Venturino, attaccante classe 2006. Ancora convocato il giovanissimo 2010 Scaglione, altro osservato speciale del vivaio genoano.