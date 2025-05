Bogliasco, domenica torna Time4Water: pulizia della spiaggia e del mare, poi festa e convivialità

Bogliasco. Domenica 11 maggio la spiaggia libera di Bogliasco sarà il cuore pulsante di Time4Water, l’evento che celebra la sostenibilità e la tutela del mare attraverso l’azione concreta e la partecipazione collettiva. Organizzato dal Comune di Bogliasco, da Netafim Italia e dall’ASD Bogliasco 1951, Time4Water si conferma un appuntamento centrale per chi crede nell’importanza di proteggere il territorio e le risorse naturali.

La giornata inizierà alle ore 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e la consegna di gadget ecosostenibili. Seguirà l’attività di pulizia della spiaggia e del tratto di mare antistante, resa ancora più dinamica grazie alla collaborazione con Roofless, che metterà a disposizione le proprie canoe per chi desidera impegnarsi anche in acqua.

Non mancheranno momenti di educazione ambientale: Edoardo Brodasca condurrà attività di divulgazione scientifica per i più piccoli, con un approfondimento speciale dedicato alla Posidonia oceanica, pianta marina fondamentale per l’ecosistema del Mediterraneo.

“Anche quest’anno Bogliasco celebra la Giornata della Terra con un evento dedicato alla pulizia della sua spiaggia. È l’occasione per sensibilizzare tutta la comunità dal punto di vista ambientale, a partire dai più piccoli, facendoli per primi portatori di un messaggio di rispetto e di cura del nostro ambiente che dobbiamo continuare a tutelare”, commenta il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

Tra i protagonisti della giornata anche Raul Orvieto, che utilizzerà parte dei rifiuti raccolti per realizzare un’opera artistica. Il lavoro sarà poi donato alla Fondazione Prince Albert II di Monaco, per testimoniare come anche ciò che sembra privo di valore possa rinascere sotto una nuova forma, diventando simbolo di rinascita e consapevolezza ecologica.

Alle 12.30, la spiaggia si trasformerà in un momento di festa e convivialità: verranno offerti focaccia, pizza e focaccia al formaggio e infine dolci. Un ringraziamento speciale va a tutti i partner che, con entusiasmo e generosità, hanno reso possibile questa giornata: Pro Loco Bogliasco, AGN energia, Club Nautico Bogliasco, Aurelia, Sysimex.

Inserito tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, Time4Water punta a sensibilizzare sull’importanza di agire concretamente per la salvaguardia dell’ambiente, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità collettiva.

Stefano Ballerini, Country Manager di Netafim Italia, commenta: “Con Time4Water vogliamo trasformare i nostri valori in azioni. Crediamo che ogni gesto di cura e rispetto per l’ambiente sia una costruzione concreta del futuro. Coinvolgere la comunità, e in particolare i giovani, è il nostro modo di dare un contributo reale alla sostenibilità e alla tutela delle risorse naturali”.

Simone Canepa, presidente ASD Bogliasco 1951, aggiunge: “Mai come quest’anno sentiamo profondamente il significato della Giornata Mondiale della Terra. La chiusura temporanea della nostra piscina ci sta offrendo, in modo tangibile e quasi simbolico, l’opportunità di riflettere sull’importanza vitale dell’acqua, una risorsa che troppo spesso diamo per scontata. Partecipare alla pulizia della nostra spiaggia non è solo un gesto concreto, ma un messaggio potente: vogliamo accendere i riflettori su questioni ambientali e sociali che ci stanno a cuore, e su cui, insieme ai nostri partner, siamo ogni giorno protagonisti attivi e determinati”.

Per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo al link: https://bit.ly/42UnlZw

Per l’attività si consiglia di munirsi di guanti.