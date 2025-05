Blitz di guardia costiera e polizia marittima nel canale di Pra’: sequestrate quattro barche abusive

Genova. Quattro barche abbandonate nel canale di Pra’ sono ste sequestrate dai militari delle sezioni Polizia Marittima/Ambiente/Difesa Costiera e dalla Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Genova in un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo demaniale lungo le spiagge e le coste della provincia.

Le barche, di lunghezza compresa tra i 5 e i 10 metri, erano ormeggiate abusivamente e praticamente distrutte. Le indagini, contro ignoti, sono riferite ai reati di occupazione abusiva di demanio marittimo e abbandono di rifiuti.

Nello stesso specchio acqueo il 5° nucleo sommozzatori Guardia Costiera ha inoltre trovato altri sette relitti sommersi, uno scooter e la porzione di un pianale d’auto. Sono in corso accertamenti e verifiche tese ad individuare i responsabili.

L’operazione fa parte di una più ampia attività di verifiche demaniali, eseguite anche con il supporto e la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, del Comune di Genova e dei Comuni rivieraschi, nel corso della quale sono stati accertati oltre 50 casi di occupazione abusiva, reati che comportano per i trasgressori sanzioni penali e il pagamento del triplo (doppio in casi di innovazione o utilizzo difforme) dei canoni di occupazione non corrisposti, consentendo il recupero da parte dello Stato di crediti pari a circa 800.000 euro nel solo biennio in corso.