Blatta in un vassoio del pasto all’ospedale di Sestri Levante, stop della Asl 4 alla fornitura

Sestri Levante. La direzione sanitaria della Asl 4 Chiavarese è intervenuta dopo la segnalazione del ritrovamento di una blatta morta all’interno del vassoio con i pasti prodotti, confezionati e veicolati dalla ditta appaltatrice della ristorazione aziendale presso l’ospedale di Sestri Levante. La Asl ha provveduto ai conseguenti necessari accertamenti presso il centro di cottura della stessa azienda fornitrice, situata nello stesso comune.

Il direttore facente funzione della “SC Igiene, alimenti e nutrizione” ha verificato la presenza di infestanti morti nelle esche e pertanto con procedura d’urgenza, ha ordinato la sospensione temporanea dell’attività di produzione pasti nel pomeriggio di oggi, 14 maggio.

E’ stata richiesta inoltre l’immediata adozione di una disinfestazione straordinaria da parte di una ditta specializzata e di una pulizia e disinfezione straordinaria approfondita dei locali.

La revoca della sospensione è subordinata a una nuova ispezione, una volta che saranno eseguiti gli interventi, programmati per domani, 15 maggio.

“Trattandosi del rinvenimento di un infestante morto e all’interno del vassoio confezionato e trasportato dalla ditta in ospedale, il pronto intervento del personale e dei servizi della Asl 4 ha immediatamente circoscritto esclusivamente al centro cottura della ditta appaltatrice – sito al di fuori dell’ospedale – la provenienza della blatta, assicurando da un lato tutti gli interventi per ripristinare la piena sicurezza igienico sanitaria e alimentare del percorso della ristorazione collettiva, e dall’altra l’assoluta e piena continuità del servizio di somministrazione dei pasti per i degenti, che non ha registrato al momento alcun problema. Nei prossimi giorni sarà dato corso a tutti gli adempimenti contrattuali previsti in tali situazioni”, si legge in una nota della Asl 4.