Sestri Levante, cercasi gestori del bivacco di Punta Manara

Genova. Il Comune di Sestri Levante cerca associazioni che vogliano prendere in gestione e rilanciare il bivacco di Punta Manara, struttura che sorge sul percorso escursionistico che conduce al promontorio sull’estrema punta del Golfo del Tigullio.

Il bivacco, attualmente chiuso, in passato ospitava escursionisti che volevano trascorrere la notte lungo i sentieri. Si tratta di una struttura suddivisa in due locali con accessi separati: il locale attrezzato per la sosta e il ristoro e il locale ricovero attrezzi. All’esterno c’è la scalinata che porta al promontorio e ai ruderi della torre saracena.

I locali sono sprovvisti di corrente elettrica e non vi è possibilità di collegamento con la rete idrica, lo spazio antistante l’edificio principale è attrezzato con panche e tavolo. Il Comune si rivolge ad associazioni no profit che vogliano prenderlo in gestione per due anni a partire dal primo luglio, con possibilità di proroga di altre due anni.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate secondo le modalità presenti sul sito entro le 12 del 14 giugno 2025.