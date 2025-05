Dieci anni di Birralonga, domenica 25 maggio degustazioni tra i vicoli di Genova

Genova. Domenica 25 maggio torna a Genova Birralonga, degustazione di birre artigianali arrivata alla sua decima edizione. “Ne abbiamo fatta di strada – dicono gli organizzatori – molti locali sono cambiati così come la fruizione della birra si è evoluta, noi siamo invecchiati, ma la nostra passione per farvi scoprire il centro storico in modo originale e divertente non è mai finita. Per festeggiare questo importante decennale, abbiamo pensato di offrire in questa specialissima edizione di Birralonga un’esperienza mai provata: ogni locale proporrà infatti una birra “One Shot”, creata apposta per l’evento e pensata insieme a un birrificio di quelli che ci piacciono tanto”.

8 “firm”, 8 collaborazioni fra i locali e 8 birrifici che hanno prestato la loro creatività e professionalità per farci assaggiare 8 novità che vedranno la loro prima e unica degustazione proprio domenica 25 maggio, durante la giornata di “Birralonga! – decimo anno”.

Ogni tappa offrirà in abbinamento uno stuzzichino per accompagnare la degustazione ma lungo il percorso saranno tante le possibilità di abbinamenti gastronomici: una lunga e parallela lista di street food aiuteranno a trovar ulteriore ristoro potendo contare su una vasta varietà di cibi per tutti i gusti e per tutte le tasche, con sconti e prodotti dedicati per chi si presenterà con la tessera Birralonga.

COME FUNZIONA?

Nelle settimane precedenti l’evento, si potranno acquistare le card per partecipare a Birralonga on line sul sito contattogenova.it Ogni card darà diritto alla degustazione completa, agli appetizer in abbinamento, agli sconti e alle proposte speciali presso i food partner aderenti alla manifestazione nonché al ritiro alla partenza in Piazza Matteotti del bicchiere e della tracolla, kit dell’evento. Le card saranno suddivise in quattro fasce orarie in modo da gestire al meglio l’affluenza. Le partenze avverranno negli intervalli di tempo dalle 12 alle 14, dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 e dalle 18 alle 19:30. L’ultima partenza sarà̀ alle 19:30 e la manifestazione terminerà̀ alle ore 22.30.

TAPPA 1 Jalapeño | Birrificio Nadir |Nome Pedalhop|Stile Hoppy Golden Ale |

Grado Alcolico 3.5°/ IBU: 18

Colore paglierino chiaro, il naso è caratterizzato da note floreali ed erbacee dovuto all’utilizzo, esclusivamente, di luppolo First Gold, sia in cottura che in maturazione.

TAPPA 2 Scurreria Beer & Bagel | Birrificio Vento Forte |Nome DIECI PILS / Stile Pils

Grado Alcolico 4,8% / IBU: 30

Birra a bassa fermentazione di stampo tedesco di colore chiaro.

TAPPA 3 Ai Troeggi | Birrificio Altavia | Stile SessionIpa

Grado Alcolico 4,8 % / IBU: 30

Birra color dorato dalle note agrumate dei luppoli americani utilizzati sia in bollitura che in dry hopping

TAPPA 4 Kowalski | Birrificio Taverna del Vara | Nome Torzalonga / Stile Ipa

Grado alcolico 4,8% / IBU: 12

Birra in stile IPA con uso di luppoli coltivati in Val di Vara ed erba Luisa essiccata in late hop.

TAPPA 5 DallOrso Pub | Birrificio PlurAle |Nome Onda Rossa / Stile Plurale Red Ale

Grado Alcolico 5,5 / IBU: 27

Maltata e morbida. Birra dal colore ramato con riflessi rubino, brillante e invitante.

TAPPA 6 KamunLab | Birrificio Artigianale Kamun |Nome Pomona / Stile Fruit Apa

Grado alcolico 6.2 % / IBU: 38

Prodotta con albicocche di Costigliole d’Asti, profumo intenso e una dolcezza naturale. Color arancione intenso, leggermente velato.

TAPPA 7 La Coccagna | Birrificio Maltus Faber |Nome Ambrata Hop / Stile Belgian Speciality Ale

Grado Alcolico 7,0% / IBU: 28

Birra dal gusto morbido e pieno, con note di caramello e arricchita da una luppolatura esotica.

TAPPA 8 Les Rouges (presso stand al Porto Antico, sotto la sopraelevata, di fronte a palazzo San Giorgio) | Birrificio Hop_E |Nome Black Fox / Stile Imperial Stout

Grado alcolico: 10,5°/ IBU: 62

Aromatizzata con bacche di vaniglia e grue di cacao brasiliano imbevute in rum cubano per 15 giorni prima di essere aggiunte in affiancamento.

FOOD PARTNERS

Pangelá (presso ultima tappa – TAPPA 8 Les Rouges, Porto Antico sotto la sopraelevata, di fronte a palazzo San Giorgio) | Ristorante Veracruz | Tapullo | Mescite Erbe Genova | La Cialtroneria | Romeo Viganotti | Tazze Pazze Caffetteria Gourmet | Il Masetto | Pork Spot

FUN & FRIENDS

Durante la giornata in piazza Valoria Pepita Ramone vi aspetterà con uno spring market per allietarvi allegramente il percorso con tanta arte, illustrazioni, artigianato e libri.

COSTO DELLA CARD: 28 euro la card da diritto ad accedere al percorso degustazione completo: ad partecipante verrà fornito un kit alla partenza composto da bicchiere, tracolla e card che rimarrano come gadget dell’evento

BIGLIETTI https://www.contattogenova.cloud/prodotto/birralonga/

INFO contatto@contattogenova.it – +39 349 709 9417

EVENTO a cura di Rete Contatto Genova organizzato in collaborazione con CIV Ripa Maris – CIV San Lorenzo – CIV Meridiana e Confcommercio Ascom Genova