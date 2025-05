Belve, Balotelli e Ferrero ospiti della Fagnani: le parole su Genoa e Sampdoria

Genova. Mario Balotelli e Massimo Ferrero ospiti ieri sera a Belve, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani.

È stata l’occasione per Balotelli di parlare (poco) della sua breve esperienza al Genoa e per Ferrero di fare il solito show parlando anche della Sampdoria.

Un Balotelli maturato

Balotelli è apparso maturato, sincero anche senza sbottonarsi troppo, comunque diretto e ‘risolto’ dopo aver confessato di aver terminato una terapia psicologica l’anno passato. Tra grandi sorrisi e momenti più seri, ha risposto alle domande incalzanti di Fagnani mostrandosi a tutto tondo e stupendo molte persone, a giudicare dalle reazioni sui social.

“Penso che potevo fare anche di più nella mia carriera. Però no non ho nostalgia. Sono felice di quello che ho fatto”.

Si è definito empatico, vulnerabile, non insicuro, sensibile, protettivo, difficile e buono, oltre che vorrebbe piangere di più perché il dolore si trasformava troppo velocemente in rabbia e ha svelato che non esultava apposta quando segnava “per non darla vinta a chi si faceva su problemi su questa cosa”.

Ha imparato a conoscere se stesso: “Ho fatto un percorso e sapere il perché ti esce la rabbia o la tristezza in un determinato momento ti previene dal far casino”.

Al collo porta sempre una medaglietta con scritto professionalità, umiltà e impegno. E confida che forse l’impegno è stato ciò che ha meno rispettato.

Poi il privato. La storia dell’affido famigliare e l’aver superato le incomprensioni anche con la famiglia di origine e comunque un’infanzia che ha influito nel bene e nel male sulla formazione del suo carattere: “Mi rendo conto oggi che nella mia carriera ho avuto tanta rabbia che non era necessaria, ma non veniva da un contrasto, una cavolata, ma veniva da qualcos’altro. Oggi sono in pace, se mi arrabbio faccio una passeggiata”.

Ha parlato del razzismo subito già da bambino con la domanda alla maestra se anche il suo cuore fosse nero e della cittadinanza italiana a 18 anni.

Grande spazio al calcio: “Non sono un fenomeno, avrei potuto diventarlo. Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo, ma Ronaldo è stato un professionista dall’inizio alla fine, si massacra di allenamenti. Cosa che io non ho fatto sinceramente. Ha vissuto meglio lui. Dire che sono un talento sprecato è però esagerato”.

L’esultanza-statua dopo il gol contro la Germania? “Una tamarrata, anche mia mamma mi aveva detto di esultare in un’altra maniera. Non ho mai sentito la pressione, magari l’avessi sentita”. È l’apice della carriera che poi si perde un po’ in tante squadre “Errori miei” li definisce e poi aggiunge: “Nella mia carriera sono molto più professionista oggi che prima”. Dopo Marsiglia un accenno di depressione: “Mi ero isolato, anche dalla cerchia dei miei amici più cari, non volevo più stare in mezzo alla gente. Ho chiesto aiuto e ho concluso il percorso terapeutico l’anno scorso. Avevo dei traumi che portavano fuori una rabbia, una tristezza più di quella che serviva in quel momento”.

E delle “Balotellate”, termine presente anche sulla Treccani, alcune le rivendica, su altre si è pentito, altre ancora sostiene siano false.

Balotelli è un nome che comunque crea attesa, anche i tifosi del Genoa lo sanno non appena è stato prima accostato e poi arrivato a Genova: “Ho avuto questa esperienza quest’anno che è stata una sfiga dopo una sfiga. con scelte non fatte da me. L‘unica scelta fatta è stata andare lì, che è un’altra scelta sbagliata, purtroppo. Dispiace per i tifosi che mi hanno voluto bene, mi vogliono bene comunque, e li ringrazio veramente, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società”.

Il futuro? Nel continente americano: “Ancora un paio d’anni nel mondo del calcio perché sono un po’ stanco di quello che c’è attorno. È un mondo finto”.

Ferrero, solito show sopra le righe

L’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero è apparso un po’ confuso e ha messo a dura prova Francesca Fagnani, che ha riso parecchio. Si è definito intelligente “furbo è un’offesa. I furbi sono i ‘piottari’ che vogliono fregare 100 lire, un cappuccino… Io punto più in alto” e un po’ vendicativo. Un riccio che punge.

Fagnani ha dovuto fermare l’intervista quando gli riferisce di una frase di Marco Giampaolo: “Sono rancoroso come un dio del Vecchio Testamento? Se ero un dio mica stavo qua. L’ha letta da qualche parte, non ha tutta st’intelligenza st’omo”.

L’intervista procede a strappi, con momenti davvero complicati da gestire per la conduttrice.

Poi i riferimenti alla Sampdoria: “I tifosi mi odiavano? È vero. Non hanno mai accettato la mia romanità. So’ andato via e gli ho detto ‘me rimpiangerete’ e mo’ me rimpiangono pe’ davero. I tifosi non sono i padroni delle squadre. Sono stato ingenuo, sono arrivato e ho detto che l’inno faceva schifo… Devi partire alla riscossa in campo, co’ quella noia ma come fai, voi mette quello della Roma?”.

Il vero obiettivo di Massimo Ferrero nel mondo del calcio era proprio la squadra giallorossa: “Il mio sogno era comprarmi la Roma”.

E sulla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nega: “Hanno voluto fermarmi. Ero circondato de ladroni. Non ci credevo, mi è crollato il mondo. Ai miei figli ho detto che era tutto un film. Se ho fatto qualche errore? Sbaglia chi lavora”.