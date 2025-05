Bando per imprese sociali e cooperative, in un giorno chiesti contributi per 3,9 milioni di euro

Genova. A meno di 24 ore dall’apertura, il nuovo bando regionale da 4 milioni di euro destinato a imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi ha registrato un’alta adesione: sono già 59 le domande di contributo presentate, per un importo complessivo richiesto pari a circa 3,9 milioni di euro. La misura, finanziata nell’ambito dell’azione 1.3.2 del Pr Fesr 2021–2027, resterà comunque attiva fino alla scadenza del 14 giugno.

“Un risultato che conferma quanto questo strumento risponda efficacemente ai bisogni reali del territorio – commenta Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione FESR di Regione Liguria –. La grande adesione registrata già nel primo giorno testimonia l’interesse e la vivacità di un settore che coniuga coesione sociale e sviluppo locale. È un segnale chiaro della bontà dell’intervento e della capacità delle imprese sociali di cogliere con tempestività le opportunità messe a disposizione”.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento, per progetti non inferiori ai 30mila euro, fino a un massimo di 100mila euro di contributo. Sono ammissibili spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, software, mezzi mobili funzionali all’attività, consulenze, suolo aziendale (fino al 10%) e fabbricati già costruiti. Ammesse anche le spese sostenute a partire dal 1° giugno 2024.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema “Bandi Online” di Filse.