Bandiere Blu 2025, Liguria si conferma regina d’Italia: otto riconoscimenti per la provincia di Genova

Genova. La Foundation for Environmental Education (Fee) ha reso noto l’elenco dei riconoscimenti Bandiera Blu per il 2025. Sono stati premiati 246 Comuni costieri e 84 approdi turistici. Le spiagge italiane a cui è stata assegnata la Bandiera Blu sono 487 in totale, rappresentando circa l’11,5% delle località che hanno ottenuto questo premio a livello globale.

Anche per l’anno 2025, la Liguria si conferma la regione regina d’Italia con il maggior numero di riconoscimenti Bandiera Blu, totalizzando 33 Comuni premiati. Questo dato segna una lieve diminuzione rispetto ai 34 Comuni del 2024, con l’uscita dall’elenco di Ceriale, in provincia di Savona.

Per la provincia di Genova conferme per le otto spiagge riconosciute già nel 2024, vale a dire Sori – Spiaggia Centrale di Sori; Recco – Ciappea, Spiaggia Centrale; Camogli – Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso; Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana; Chiavari – Spiaggia Porto; Lavagna – Lungomare; Sestri Levante – Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso; Moneglia – La Secca, Levante, Centrale.

Le bandiere blu premiano località turistiche balneari (marittime e lacustri) che rispettano rigorosi criteri di sostenibilità ambientale, qualità dei servizi e sicurezza. In pratica, certificano la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge e la qualità dei servizi offerti, incentivando le amministrazioni locali a migliorare la gestione del territorio per una maggiore salvaguardia dell’ambiente