L’ultimo black friday di Giglio Bagnara: “Dal 2008, siamo arrivati prima di Amazon”

Genova. Una nota dell’azienda spiega il senso dell’iniziativa. “L’ultimo black friday di Giglio Bagnara sarà il culmine di una settimana densa di occasioni per il pubblico genovese: da martedì 20 a sabato 24 maggio, ogni piano del negozio storico di Sestri Ponente allestirà un angolo degustazione per un brindisi di saluto, offerto da Enoteca Squillari”.

“I clienti troveranno sconti esclusivi fino al 70% su tutto l’assortimento, e per tutti coloro che faranno un acquisto superiore a 50 euro è riservato un regalo iconico a sorpresa, tra oggetti di arredo, accessori e souvenir di grandi eventi che hanno segnato la storia dell’azienda, cominciata nel 1869”.

“Anche con il black friday abbiamo scritto una pagina di storia del commercio genovese – dice racconta Enrico Montolivo, ex amministratore delegato e liquidatore di Giglio Bagnara – nel 2008, un nostro storico consulente e caro amico mi aveva telefonato da Denver, Colorado, per raccontarmi la fila chilometrica che attendeva l’apertura notturna di Ralph Lauren. Cogliemmo l’ispirazione per il Lux, il nostro concept store inaugurato nell’autunno del 2010, che ospitò un black friday di grande successo in anticipo di un anno sul fenomeno esplosivo di Amazon. Da lì una tradizione che a Sestri Ponente non abbiamo mai abbandonato”.

“Giglio Bagnara è in liquidazione e continua a lavorare fino alla cessazione dell’attività, prevista per ottobre. Il negozio di via Sestri è aperto tutti i giorni, dal lunedì pomeriggio al sabato (9:30 – 12:30 | 15:30 – 19:30), con un’offerta promozionale senza precedenti su abbigliamento, arredi e oggetti iconici del negozio”, prosegue la nota.

“L’assortimento comprende abbigliamento per donna, uomo e bambino, reparto tessili e casalinghi, tappeti orientali e moderni, su 4.000 mq di superficie commerciale. Tra i marchi presenti: Gant, Brooksfield, Malìparmi, Bomboogie, Facib e Alea. Insieme all’attività storica, Palazzo Bagnara ospita Pam Local, Intimissimi, Juice (Apple), Mondadori Bookstore, DM ed Enoteca Squillari”, conclude.