Autostrade, mattinata complicata: camion e auto in avaria su A10 e A7 con code e disagi

Genova. Mattinata complicata per le autostrade ligure, con code e rallentamenti che stanno interessando le tratte del nodo genovese in direzione del capoluogo.

Sull’autostrada A10, in direzione Genova, un camion in avaria ha parzialmente bloccato la carreggiata all’interno della galleria San Paolo della Croce, all’altezza di Pegli. Il guasto meccanico del mezzo pesante ha richiesto l’intervento della polizia stradale e di un carro attrezzi specializzato per la rimozione, generando code a tratti. Si viaggia su una solo corsia.

Negli stessi minuti, sull’autostrada A7, un’altra auto in avaria tra Busalla e Bolzaneto: diversi i chilometri di rallentamenti e code.

Il ponte del 2 giugno, quindi, inizia con il piede sbagliato. Per cercare di facilitare il traffico, Aspi e Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori hanno completato ieri lo smontaggio dei principali cantieri amovibili che resteranno fermi fino alle 12 di martedì 3 giugno. Aspi garantirà su tutta la rete in concessione due corsie per senso di marcia.